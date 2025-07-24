Paura per Sir Tom Jones: concerto cancellato all’ultimo per un’infezione respiratoria

Il leggendario cantante gallese Sir Tom Jones costretto a rimandare un concerto in Germania a causa di un’infezione: “Sono profondamente dispiaciuto”, ha dichiarato via social. Sarà necessario un breve ricovero per rimetterlo in pista.

Brutta battuta d’arresto per Tom Jones. Il leggendario interprete gallese, 84 anni, nominato sir – baronetto – per i suoi grandi meriti artistici e discografici – ha dovuto annullare all’ultimo minuto uno show previsto ad Aalen, in Germania, a causa di un’improvvisa infezione respiratoria.

La notizia è stata confermata con un comunicato diffuso dal management e dallo stesso artista tramite i suoi canali social ufficiali: “Mi dispiace enormemente per tutti i fan. Sto seguendo le cure e spero di tornare presto.”

Tom Jones, concerto rinviato

Il concerto, che si sarebbe dovuto tenere nell’ambito del tour europeo “Ages & Stages”, è stato cancellato solo un’ora prima dell’inizio. I fan erano già numerosissimi radunati fuori dall’arena, ma sono stati informati dalla sicurezza e successivamente dallo staff dell’artista.

Fino all’ultimo momento Tom Jones ha tentato di recuperare una condizione accettabile per potere andare in scena. Ma al momento del sound check è parso evidente anche all’artista che esibirsi sarebbe stato impossibile.

Il Leone ha la voce affaticata

Non è ancora chiaro se le altre date del tour subiranno modifiche, ma alcune fonti parlano di una possibile sospensione di almeno una settimana per consentire il pieno recupero del cantante.

Sir Tom Jones, noto per brani epocali come “It’s Not Unusual”, “Delilah” e “Sex Bomb”, aveva già mostrato qualche segno di affaticamento nel corso delle sue ultime esibizioni. Nonostante l’età, ha continuato a calcare i palchi con energia sorprendente, confermando il suo status di icona della musica pop e soul e i meriti del suo soprannome, quello di ‘Leone’.

Tuttavia, questa volta il suo corpo sembra avergli imposto una pausa forzata.

Tom Jones, date in forse

Il tour, che prevede tappe in diversi Paesi europei tra cui Regno Unito, Francia e Spagna. Numerosi messaggi di affetto sono arrivati da fan e colleghi, tra cui anche Elton John, che ha scritto su X: “Riposati, Tom. La tua voce è troppo preziosa per rischiare. Torna più forte che mai”.

Lo staff del cantante ha assicurato che i biglietti saranno rimborsati o validi per una data futura.