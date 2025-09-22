Tiziano Ferro, la sua casa a Los Angeles è incantevole. Moderna e iper tecnologica

Tiziano Ferro è tornato. Lo ha fatto con un annuncio social arrivato come un fulmine a ciel sereno, ma che ha portato nei fan più affezionati una ventata di speranza. Il cantante di Latina mancava da un po’, ma ora ha ripreso in mano la sua musica ed è pronto a presentarsi nuovamente negli Stadi per un tour in giro per l’Italia. Di certo, non dirà però mai addio alla sua Los Angeles, la città che lo ha visto crescere, ridere, soffrire in questi ultimi anni. Lì è andato a vivere con il marito Victor, ha preso in adozione i suoi due bambini Margherita e Andreas e sempre lì ha firmato le carte per il divorzio. Nonostante la sua grande riservatezza, sono apparsi spesso sui social degli scatti che lo ritraggono nella sua dimora.

La casa di Tiziano Ferro a Los Angeles

Sul profilo social ufficiale di Tiziano Ferro, è apparsa spesso la sua casa e molti hanno notato come l’abitazione sia lussuosa e piena di dettagli glamour. A catturare l’attenzione è sicuramente la zona living, al cui interno c’è un caminetto, un divano angolare color grigio fumo e un tappeto morbido che gli fa da cornice. Proprio in questa stanza ci sono tantissimi libri e dischi, oltre che delle pareti total white. La camera da letto è inoltre arredata in modo piuttosto semplice con mobili che seguono lo stile contemporaneo. La casa in cui abita il cantante è fatta inoltre di pavimenti in legno e soffitti alti, tanto che i fan hanno anche notato il soppalco. La villa nasconde inoltre una stanza che è completamente dedicata alla musica, in cui lui si sente spesso libero di sperimentare nuove melodie e di scrivere le sue canzoni.

Lo ha fatto anche durante il lockdown, quando è stato costretto a restare negli Stati Uniti ma dove non ha smesso di dare sfogo alla sua creatività. Da sempre molto attento alla sua privacy, l’artista originario di Latina ha condiviso solo qualche dettaglio della sua dimora ma allo stesso tempo non ha mai nascosto il grande amore che prova per la città in cui vive, che gli ha permesso di allontanarsi per un po’ dalle luci dei riflettori e di vivere una vita del tutto nuova. Ferro ha intanto pubblicato da poco il nuovo brano Cuore rotto e ha anche annunciato il suo tour negli Stati, in programma per l’estate 2026.