Tiziano Ferro e Giorgia insieme per la prima volta in “Superstar”: il brano nato di notte che vale più di mille featuring costruiti a tavolino

Tra Tiziano Ferro e Giorgia ci sono venticinque anni di amicizia, messaggi vocali scambiati a notte fonda tra Los Angeles e Roma, e una canzone che nessuno dei due aveva programmato: “Superstar” è il primo singolo della versione deluxe di Sono un grande

Nel mondo della musica pop il featuring è diventato uno strumento di marketing quasi prima che di arte. Si costruisce attorno a compatibilità di pubblici, strategie di playlist, accordi tra etichette. A volte ci sono artisti che non si vedono, non si conoscono, nemmeno si incontrano. Uno incide da una parte, l’altro dall’altra su piste differenti e i produttori fanno tutto il resto. Strategie di vendita e di contatto che fanno comodo a tutti.

Il risultato è spesso un brano che suona esattamente come ci si aspetta: due voci che si alternano senza mai davvero incontrarsi, una canzone che potrebbe essere stata scritta da chiunque e per chiunque.

Tiziano Ferro e Giorgia insieme per la prima volta

Per Superstar, il primo singolo della versione deluxe di Sono un grande di Tiziano Ferro, è esattamente il contrario. Non è nato da una riunione strategica ma da una serie di messaggi vocali scambiati di notte tra due persone che si conoscono da venticinque anni ma che fino ad oggi non avevano mai inciso una canzone insieme — nonostante nel 2018 avessero già condiviso il palco con una versione speciale de Il confronto.

Giorgia e Ferro non si erano mai trovati nella stessa canzone come autori. Superstar colma questa lacuna in modo inaspettato e convincente.

Come è nata la canzone

Tiziano Ferro ha spiegato la genesi del brano con una precisione che da sola racconta quanto fosse autentica: “Chiacchierando ne abbiamo parlato con messaggi vocali e testuali, quando lei era a Roma e io a Los Angeles. Abbiamo cercato di incastrare gli impegni e i rispettivi fusi orari. Durante una di queste conversazioni notturne ho scritto una strofa e un ritornello, li ho inviati a Giorgia senza troppe aspettative. Lei ha risposto quasi subito con la sua parte. Il risultato è stato splendido. Giorgia aveva preso la mia intuizione e l’aveva portata cinque livelli più in là, scavando più a fondo di quanto io stesso potessi immaginare.

Giorgia conferma la dinamica dall’altra parte. I due parlano spesso, si confrontano su musica, vita, carriera. Ferro ha condiviso l’idea di base, lei si è lasciata ispirare senza sovrappensieri. Il risultato è un brano in cui le due voci non si limitano ad alternarsi ma si rispondono davvero, portando prospettive diverse sullo stesso tema.

I primi provini sono stati registrati a Los Angeles con Marco Sonzini. La versione finale è stata completata con Zef, collaboratore già presente su altri brani di Sono un grande come Cuore Rotto, Fingo e Spingo e la title track dell’album.

Tiziano Ferro e Giorgia, di cosa parla Superstar

Il testo di Superstar può sembrare criptico a un primo ascolto — lo ammettono gli stessi autori — ma la chiave di lettura è precisa. La canzone parla degli alti e dei bassi del mondo della musica: i successi, i dischi, i concerti, ma anche i momenti di crisi, il dubbio, la necessità di non perdersi dietro al personaggio pubblico, le aspettative della gente e di chi sta dietro di fronte alle proprie urgenze. “È un brano che parla di cosa rimane di un artista quando si spengono i riflettori e si esce dal palco” dice Tiziano Ferro che spesso aveva analizzato questo stato d’animo di luce e ombre anche in altre canzoni.

Giorgia ha sintetizzato il concetto con una frase che vale come dichiarazione d’intenti: “Chiunque può essere una superstar, a prescindere dal lavoro che fa, perché tutto ciò che serve risiede nelle emozioni e negli affetti. È un brano che usa il linguaggio della musica pop per dire qualcosa di più personale e meno celebrativo di quanto il titolo lasci immaginare”.

Il contesto: la deluxe di Sono un grande

Superstar è il primo singolo estratto dall’edizione deluxe di Sono un grande, l’album che Tiziano Ferro ha pubblicato nell’ottobre scorso e che ha segnato il suo ritorno dopo anni di silenzio discografico. La versione deluxe uscirà il 22 maggio e affiancherà alle tracce già note sette nuove canzoni e cinque collaborazioni inedite. Ferro è un artista che usa le edizioni deluxe con parsimonia — non come operazione commerciale di riempimento ma come ampliamento reale del progetto originale.

L’album è stato il suo ritorno più personale e vulnerabile. Sono un grande era già un titolo ironico e autoriflessivo, il disco arrivava dopo la separazione dal suo compagno in un momento di profonda crisi e autocritica. E la canzone con Giorgia si inserisce coerentemente in questa direzione: non è un featuring glamour ma una conversazione tra due persone che si conoscono abbastanza da potersi dire la verità.

Un featuring che funziona perché non sembra un featuring

Venticinque anni di amicizia non si costruiscono per fare un disco insieme. Si costruiscono per le ragioni esatte per cui si costruisce qualsiasi amicizia: affinità, fiducia, stima. Il fatto che Superstar sia nata da questa amicizia — da messaggi notturni, da un’idea buttata lì senza aspettative, da una risposta che ha sorpreso chi l’aveva chiesta — è esattamente il motivo per cui funziona.

In un mercato musicale in cui i featuring si negoziano come contratti e si annunciano come eventi strategici, Superstar ha il sapore raro di qualcosa che è successo perché doveva succedere. Non perché qualcuno lo avesse pianificato.

Il tour di Tiziano Ferro

Prosegue intanto la prevendita del tour di Tiziano Ferro che torna live dopo due anni in Italia.

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

7 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

28 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo