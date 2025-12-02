Tiziano Ferro, ecco perché non può portare i figli in Italia

Era il 2023 quando Tiziano Ferro annunciò la fine del suo matrimonio con Victor, lasciando intendere che la separazione era stata molto dolorosa e che era un momento per lui e per i suoi figli, i gemelli Margherita e Andres, assai doloroso. La coppia si era sposata nel 2019 in Italia, con una cerimonia a Sabaudia.

Avevano deciso di costruire una famiglia, poi le cose non sono andate come avrebbero voluto. Il cantante non ha mai spiegato come hanno fatto ad avere due figli con il marito, la probabilità è che possano aver fatto ricorso alla maternità surrogata, ma sulla questione non c’è alcuna conferma da parte dei diretti interessati. Ad ogni modo, qualche mese prima di annunciare la separazione dal marito, Tiziano Ferro aveva spiegato perché non porta i suoi figli in Italia.

Figli di Tiziano Ferro, perché il cantante non li porta in Italia

Tiziano Ferro in una vecchia intervista aveva spiegato che sapeva bene come in Italia i suoi figli godrebbero del “diritto a metà del presidio genitoriale”. In pratica in questo paese sarebbe riconosciuta solo la figura del cantante come padre e non anche quella dell’ex marito, proprio perché i bambini nati da maternità surrogata nel Bel Paese non possono essere riconosciuti da entrambi genitori dello stesso sesso, ci può essere in casi particolari e, dopo un lungo iter, una procedura d’adozione.

All’epoca Tiziano Ferro, quando era ancora felicemente sposato con Victor, aveva spiegato che la cosa lo faceva molto soffrire: “(…) Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante”. Aveva poi sottolineato come proprio per questo motivo aveva deciso id non fare il passaporto italiano ai figli, sottolineando come in Italia non si sentirebbe tutelato: “(…) Tanto a farli entrare in Italia col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo, so che se vengo in tour Victor può prendersi cura di loro… è una cosa che può sembrare stupida, e invece mi fa soffrire da morire”.

Come abbiamo detto non si conosce la modalità con cui Tiziano Ferro ha avuto i suoi due figli dal compagno e, dunque, se sia il cantante il padre biologico. Andando per supposizioni, se fosse cos, lui potrebbe tornare in Italia e chiedere la trascrizione del certificato di nascita estero. Ma se fosse il contrario, dunque, è l’ex marito il padre biologico dei gemelli, in questo caso dovrebbe provare la strada dell’adozione, una procedura che, come abbiamo spiegato, ha un iter piuttosto lungo. Dunque, stando a quanto il cantante dichiarò qualche anno fa, le sue intenzioni potrebbero essere comunque quelle di non tornare in Italia, se non per una vacanza e, magari, per far conoscere ai figli il Belpaese, per poi fare ritorno in America, dove – del resto – vive attualmente.