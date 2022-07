Tiska Tuska Tanga: il mashup di Jr Stit che spopola su Tik Tok (testo e video)

In questi giorni, sta spopolando, su Tik Tok, un mashup realizzato da Jr Stit unendo le voci di Topolino e pezzi di canzoni tratti da ‘Danza Kuduro’ di Don Omar e Lucenzo, ‘Hace Calor Remix’ di Kaleb Di Masi, Sfera Ebbasta, RVFV e Omar Varela. Il brano, che porta per titolo ‘Tiska Tuska Tanga’ è diventato virale su tutti i social conquistando, in pochi giorni, la vetta dei brani più ascoltati su Youtube.

Tiska Tuska Tanga: testo

Ecco il testo:

Oh oh me ne ero quasi dimenticato

Per far apparire la mia casa

dobbiamo dire la parola magica,

Tiska tuska topolino,

diciamolo insieme

Ti sta scomparendo il tanga

Tanga in mezzo alle chiappe

La mia tipa chiama

pensa che ci siano altre

Con me nella stessa stanza

sono in ciabatte sto fumando ganja

Ganja vado su Marte

Hermano Kaleb che passa dall’Argentina

all’Italia c’ho la tua tipa che chiama (hace calor)

Tu sei una Hakuna matata

ma senza alcuna patata

tamo ganando un milion (hace calor)

Raindrop (Drip), drop-top (Drop-top)

Smokin’ on cookie in the hotbox (Cookie)

Fuckin’ on your bitch, she a thot, thot (Thot)

Cookin’ up dope in the crockpot (Pot)

We came from nothin’ to somethin’, nigga (Hey)

I don’t trust nobody, grip the trigger (Nobody)

Call up the gang and they come and get ya (Gang)

Cry me a river, give you a tissue

Pepa y agua pa’ la seca

To’ el mundo en pastilla’ en la discoteca

Pepa y agua pa’ la seca

To’ el mundo en pastilla’ en la discoteca (Hey)

Ti sta scomparendo il tanga

Tanga in mezzo alle chiappe

La mia tipa chiama pensa che ci siano altre

Con me nella stessa stanza

sono in ciabatte sto fumando ganja

Ganja vado su Marte

Balançar que é uma loucura

Morena vem o meu lado

Ninguém vai ficar parado

Quero ver mexe cú duro

Balançar que é uma loucura

Morena vem o meu lado

Ninguém vai ficar parado, oh-oh

Oi, oi, oi, oi-oi, oi, oi

Vem para quebrar kuduro,

vamos dançar kuduro

Oi, oi, oi, oi-oi, oi, oi

Ta issa morena

o loira vem balançar kuduro

Oi, oi, oi

Diciamolo insieme

Ti sta scomparendo il tanga

Tanga in mezzo alle chiappe

La mia tipa chiama

pensa che ci siano altre

Con me nella stessa stanza

sono in ciabatte sto fumando ganja

Ganja vado su marte (ok, uh uh uh uh uh)

Hermano Kaleb che passa dall’Argentina

all’Italia c’ho la tua tipa che chiama (hace calor)

Tu sei una Hakuna matata

ma senza alcuna patata tamo ganando un milion (hace calor).

Tiska Tuska Tanga: video

