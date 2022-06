Terzo e ultimo appuntamento a Roma per Tim Summer Hits. Il festival musicale andrà in onda a partire dal prossimo 30 giugno, ogni giovedì sera, per sei settimane (fatta eccezione per giovedì 21 luglio). Ogni puntata andrà in onda anche in differita, il venerdì sera, dalle ore 21 su Radio Italia TV (e in replica, anche sabato mattina alle ore 9). Ma le registrazioni avverranno in questi giorni, partendo da Roma con tre date, 23/24/25 giugno 2022, da Piazza del Popolo. La puntata di questa sera sarà probabilmente quella trasmessa in tv il 14 luglio 2022, su Rai 2. Ecco, a seguire, tutte le informazioni e anticipazioni.

Tim Summer Hits, Roma, 25 giugno 2022, cantanti ospiti

Ecco i cantanti ospiti del terzo appuntamento di Tim Summer Hits:

Achille Lauro, Aiello, Alex, Annalisa e Boombadash, Baby K, Fabrizio Moro, Framcesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Mika, Nek, Raf, Valentina Parisse.

Qui sotto tutti i cantanti coinvolti in queste sette date dei Tim Summer Hits:

Achille Lauro, Aiello, Aka 7Even, Albe, Alessandra Amoroso, Alex, Alvaro Soler, Ana Mena, Arisa, Baby K, Biagio Antonacci, Blanco, Bob Sinclair, Boomdabash E Annalisa, Bresh, Chiara Galiazzo, Clementino, Coez, Deddy, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Donatella Rettore E Tancredi, Elisa, Elodie, Ermal Meta, Fabri Fibra E Maurizio Carucci, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Franco 126 E Loredana BertÈ, Gabry Ponte E Lumix, Gaia, Gaudiano, Ghali, Gianmaria, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Irama, J-Ax E Shade, Justin Quiles E Fred De Palma, La Rappresentante Di Lista, La Rua, Lazza, Lda, LuchÈ, Luigi, Madame, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Marco Mengoni, Margherita Vicario, Mario Biondi, Marracash, Matteo Bocelli, Matteo Romano, Michael BublÉ, Michele Bravi, Mika, Myss Keta, Nek, Nina Zilli, Noemi E Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Pristiess, Raf, Raphael Gualazzi, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt E Elettra Lamborghini E Lola Indigo, Rovere E Chiamamifaro, Sam Ryder, Sangiovanni, Silvia Salemi, Sissi, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Umberto Tozzi, Valentina Parisse, Vegas Jones, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Tim Summer Hits, Roma, 25 giugno 2022, biglietti e orario

Non ci sono biglietti in vendita per la kermesse musicale. Il concerto è gratis, fino al limite della capienza possibile.

Il concerto del 25 giugno 2022 a Piazza del Popolo a Roma inizierà alle 21.