Tim Summer Hits approda per due date a Rimini, il 1 e 2 luglio 2022, per registrare le puntate che andranno in onda nelle prossime settimane, in prima serata, su Rai 2. Alla conduzione dell’evento, ovviamente, Andrea Delogu e Stefano De Martino. Il festival musicale ha debuttato ieri, riscuotendo un buon successo da parte dei telespettatori, con circa il 12% di share. Ecco, a seguire, tutte la informazioni sui due concerti in programma.

Tim Summer Hits, Rimini, 1 e 2 luglio 2022, Cantanti ospiti, Il cast

Ecco chi si esibirà questa sera e domani sul palco del Tim Summer Hits

Blanco, Emis Killa, Ghali e Sam Ryder,, Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche’, Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Qui sotto, invece, il cast completo della kermesse musicale comprese le precedenti date a Roma e Portopiccolo:

Achille Lauro, Aiello, Aka 7Even, Albe, Alessandra Amoroso, Alex, Alvaro Soler, Ana Mena, Arisa, Baby K, Biagio Antonacci, Blanco, Bob Sinclair, Boomdabash E Annalisa, Bresh, Chiara Galiazzo, Clementino, Coez, Deddy, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Donatella Rettore E Tancredi, Elisa, Elodie, Ermal Meta, Fabri Fibra E Maurizio Carucci, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Franco 126 E Loredana BertÈ, Gabry Ponte E Lumix, Gaia, Gaudiano, Ghali, Gianmaria, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Irama, J-Ax E Shade, Justin Quiles E Fred De Palma, La Rappresentante Di Lista, La Rua, Lazza, Lda, LuchÈ, Luigi, Madame, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Masini, Marco Mengoni, Margherita Vicario, Mario Biondi, Marracash, Matteo Bocelli, Matteo Romano, Michael BublÉ, Michele Bravi, Mika, Myss Keta, Nek, Nina Zilli, Noemi E Carl Brave, Pinguini Tattici Nucleari, Pristiess, Raf, Raphael Gualazzi, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt E Elettra Lamborghini E Lola Indigo, Rovere E Chiamamifaro, Sam Ryder, Sangiovanni, Silvia Salemi, Sissi, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Umberto Tozzi, Valentina Parisse, Vegas Jones, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Tim Summer Hits 2022, Rimini, 1 e 2 luglio 2022, Dove

Il concerto è completamente gratuito e si terrà nel Piazzale Fellini a Rimini in entrambe le date del 1 e 2 luglio 2022.