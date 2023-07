Sarà Piazza Fellini a Rimini a fare da cornice al nuovo appuntamento con TIM Summer Hits, lo show musicale di Rai 2, in onda in prima serata stasera, domenica 16 luglio e condotto da Andrea Delogu e Nek. Imperdibili come sempre, poi, le attesissime incursioni nel backstage di TIM Summer Hits, da parte de Gli Autogol che con la loro verve riescono sempre a strappare interessanti curiosità agli artisti ospiti della serata. Non mancheranno poi i collegamenti dal box di Rai Radio 2 che, per le date riminesi, sarà presieduto da LaMario.

Ancora una volta, tanti gli artisti di fama nazionale e internazionale che promettono di regalare momenti di puro divertimento al pubblico a casa, con alcuni dei brani più noti dell’estate 2023. A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sulla serata che vedrà sul palco i nomi più noti di questi ultimi mesi.

TIM Summer Hits 2023, Rimini, 16 luglio, cantanti ospiti

Ospiti di questa puntata: Aka 7even, Alexia, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Blanco, Ciccio Merolla, Claude, Coma_Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emma, Gabry Ponte e Hosanna, Gaia, LDA, Mara Sattei, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga e Nek, Rocco Hunt, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

Tra i brani che ascolteremo, “Mani in alto” di Elettra Lamborghini, “Taxi sulla luna” di Emma e Tony Effe, “Non litighiamo più” di Rocco Hunt, “Bellissima” e “Mon Amour” di Annalisa, “Estasi” di Gaia, “Furore” e “Mare caos” di Paola & Chiara. E molti altri pezzi, come “Abissale” e “Tango” di Tananai.

Questo, invece, a seguire, il cast completo dei tre appuntamenti già registrati da Rimini:

Achille Lauro, Aiello, Aka 7Even, Alex Britti, Alexia, Alfa,Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Asteria, Benji, Blanco, Chiello, Ciccio Merolla, Claude, Clementino, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Diodato,Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Ex-Otago.

A loro si aggiungono, sempre in ordine alfabetico, Federico Rossi, Finley, Follya, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Galeffi, Giuse The Lizia, Hosanna, Il Tre, Junior Cally, Lda, Lo Stato Sociale, Ludwig, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Mobrici, Ndg, Neima Ezza,Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rovere, Santi Francesi, Seryo, Sethu, Shari, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tommy Dali,Tony Effe, Tredici Pietro, Valentina Parisse, Vegas Jones, Wax, Zero Assoluto.

TIM Summer Hits 2023, Rimini, 16 luglio, dove vederlo in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire lo show a partire dalle 21,30 su Rai 2 e in streaming su Raiplay. TIM Summer Hits, sarà visibile in contemporanea anche su Rai Radio 2