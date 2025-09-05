Il 12 e 13 settembre la grande musica italiana torna in diretta su Rai1 dall’Arena di Verona: conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada, sul palco i big di classifiche e live dell’ultimo anno.

Tim Music Awards 2025, due notti da sold out all’Arena di Verona: cast stellare e premi per le canzoni e i tour

C’era una volta il Festivalbar, evento che ogni estate viene riproposto nei palinsesti notturni con numerose repliche un po’ nostalgiche. Ma il modo di proporre musica in televisione nel corso degli ultimi anni è semplicemente cambiato. Ai festival itineranti si sono sostituiti eventi più brevi, legati a sponsor e partner istituzionali importanti.

Il TIM Music Award 2025: dove e quando

Quest’anno con un ruolo portante lo svolge ancora una volta il TIM Music Award anche per via della direzione artistica di Carlo Conti, che insieme a Sanremo ha acquisito anche moltissima importanza nella realizzazione della rassegna che si terrà all’Arena di Verona venerdì 12 e sabato 13 settembre, in diretta prima serata su Rai1.

A guidare lo show, per la quattordicesima volta insieme, insieme a Carlo Conti ci sarà Vanessa Incontrada, coppia collaudata di una kermesse che celebra l’industria musicale italiana premiando i risultati più concreti. E dunque copie vendute, streaming certificati e pubblico reale sotto il palco. Per esigenze televisive, gli accessi in Arena saranno consentiti entro le 20.00, a conferma di una macchina produttiva che mira alla massima fluidità tra tempi TV e spettacolo dal vivo. Prove fino all’ultimo istante disponibile. E dopo l’arrivo del pubblico via alla diretta.

Il cast: generazioni e generi a confronto

Sul palcoscenico dell’anfiteatro si alterneranno veterani e nuove star, in un montaggio che unisce canzone d’autore, pop, rap, urban e band da stadio. Sono attesi, tra gli altri (in ordine alfabetico) Achille Lauro, Alfa, Annalisa, Antonello Venditti, Astro, Bresh, Brunori Sas, Eros Ramazzotti, Fabri Fibra, Fedez, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Giorgia, Guè, Il Volo, Irama, Laura Pausini, Lazza, Ligabue, Luchè, Lucio Corsi, Marco Masini, Marco Mengoni, Mario Biondi, Max Pezzali, Nayt, Nerissima Serpe, Papa V & Fritu, Olly, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rose Villain, Salmo, Tananai, The Kolors e Umberto Tozzi. Proprio Tozzi sarà una delle presenze più attese in considerazione di quella che sarà la sua ultima serata live in carriera, sempre all’Arena, il 5 ottobre.

Al cast musicale si aggiungeranno Andrea Pucci ed Enrico Brignano, che avranno a disposizione spazio e tempo per i loro monologhi comici.

Come si premia: classifiche e arene piene

Il cuore dei Tim Music Awards è il dato statistico: verranno consegnati i riconoscimenti a tutti gli Album certificati Oro, Platino e Multiplatino e ai Singoli certificati Platino e Multiplatino usciti a partitre dal settembre dello scorso anno.

Riflettori anche sui grandi live, con tre soglie di prestigio certificate SIAE: Oro per gli eventi che hanno superato le 100mila presenze complessive, Platino oltre le 200mila e Diamante sopra le 300mila. Non mancheranno infine Premi Speciali, pensati per artisti, produttori o progetti che hanno lasciato un segno extra-categoria nell’ultimo anno, dal successo internazionale all’innovazione artistica.

Il fascino dell’Arena

L’Arena di Verona è da anni la “casa” della rassegna: capienza, fascino televisivo e tradizione musicale ne fanno il teatro ideale per raccontare, in due notti, dodici mesi di classifiche e concerti. Il colpo d’occhio dell’anfiteatro romano sold out e la resa audio-video dello show areniano sono parte integrante del formato: performance inedite, medley celebrativi e collaborazioni a sorpresa sono gli ingredienti attesi anche nel 2025, in linea con l’identità del programma.

Cosa aspettarsi

Le due serate promettono una scaletta fitta e ritmata, con premiazioni scandite in modo molto rapido in un contesto estremamente live per mantenere alta l’energia televisiva. I fan potranno rivivere i tormentoni dell’estate, i brani che hanno macinato stream durante l’anno e gli highlight dei tour più partecipati.

Con un cast così trasversale, l’obiettivo dichiarato è unire pubblici diversi: famiglie, giovanissimi, platee da club e da stadio. La celebrazione dei numeri non esclude la narrazione: tra clip, contributi e momenti di racconto, i TMA puntano a fotografare un’industria che, tra certificazioni record e arene piene, continua a muovere una parte significativa dell’intrattenimento italiano.

La diretta RAI

Le serate andranno in onda in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay. I biglietti sono esauriti da mesi, ma lo show sarà riproposto con repliche e contenuti extra sulle piattaforme Rai. L’accesso in Arena è anticipato alle 20.00 per chi è in platea e gradinate, mentre per il pubblico da casa la messa in onda è prevista in prima serata, dopo Affari Tuoi a partire dalle ore 21.30.