La boyband K-pop Stray Kids ha pubblicato il video musicale di “Thunderous“, la traccia estratta dal loro nuovo album “NOEASY”.

Stray Kids, membri del gruppo

Il gruppo degli Stray Kids si è formato nel 2018 a Seul attraverso un reality show. La band sudcoreana è composta da Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Inizialmente erano in 9 ma il 28 ottobre 2019, Woojin ha lasciato il gruppo e ha rescisso il suo contratto a causa di circostanze personali. Il 27 febbraio 2021, Hyunjin è andato in pausa ufficiale a causa di accuse di bullismo contro di lui e ha ripreso le attività programmate del gruppo a partire da luglio 2021.

Stary Kids, Thunderous, il nuovo singolo

La canzone è stata prodotta da 3RACHA, il trio hip-hop/produttore musicale all’interno del gruppo che comprende i membri Bang Chan, Chang-bin e Han. Il trio ha rivelato in precedenza di aver prodotto prima il ritornello della canzone e di averlo usato come “base“, costruendo poi successivamente il resto della traccia attorno al ritornello.Il disco segna il ritorno del gruppo da quando ha trionfato nel concorso Mnet reality TV Kingdom: Legendary War. E’ presente anche il membro Hyunjin, tornato all’inizio di questo mese dopo una lunga pausa.

Stray Kids, Thunderous, video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale della canzone che include segmenti animati con scene dal vivo che prendono ispirazione dalla cultura sudcoreana.

Stray Kids, Thunderous, significato canzone

Il brano parla dell’andare contro tutto e tutti, di far sentire la propria voce, nonostante ci si senta “inferiori” (Sono nato controcorrente, la mia voce può andare contro cento, Se qualcosa non mi piace, risponderò finché non sarò soddisfatto). Il brano, in inglese, vede “thunderous ” come parola, tradotta come fragoroso, tonante. Nel brano in lingua originale, invece, il significato è duplice e fa riferimento anche a “cantanti professionisti, chi canta canzoni coreane e tradizionali del luogo”.

Stray Kids, Thunderous, testo in inglese

[Intro: Bang Chan]

Oh

[Verse 1: Changbin, Han, Lee Know, Hyunjin]

So they call me, the one shouting oh

Changbin, I choose my own path

Attitude tough

Like a runway train going recklessly down the track, ayy

By a fierce hurricane, umbrellas flip inside-out

The faultfinder’s last day, haha serves them right

Go back woodcutter, there’s nothing to cut here

There’s no way they can lower my ego, I stick to my jutdae

Horns get louder and grander

Honk, honk, honk, honk

[Pre-Chorus: Seungmin, Bang Chan, I.N, Lee Know]

Here they come

Villains make my blood boil and circulate throughout my body

All eyes on thе gathering of the famous thunderous onеs are

Freezing cold but I know we’ll burn forever

I don’t care how they look at me

I’ll always say what I have to say, Ptui, Ptui, Ptui

[Chorus: All, Felix]

Thunderous

Thunderous (Ptui, Ptui, Ptui)

Thunderous (Ha-ha)

Man I’m not sorry, I’m dirty

[Post-Chorus: Changbin, I.N, Felix, Bang Chan]

Rumble, snap, crack, thunder (Barababam)

Riding on the clouds, tada (Barababam)

The thunderous one appears with the wind

Bang, bang, bang, boom

Man I’m not sorry, I’m dirty

Keep on talking, we don’t play by the rules

[Verse 2: Hyunjin, Lee Know, *Seungmin*, Han, Bang Chan, (Felix)]

Yeah, everybody’s talking nonsense

Tired of this and that, shaking my head

You talk too much, stop meddling

*Why you mad? Why you sad? Why are you ticking me off?*

I don’t care at all

Neener-neener, your attempt to look cool is just cute

You don’t even come close to me, this is my show

Listen (What’s up?)

You’re jealous (Guess they are)

Push everything aside and throw it away

[Pre-Chorus: I.N, Seungmin, Han, Lee Know]

Here they come

Villains make my blood boil and circulate throughout my body

All eyes on the gathering of the famous thunderous ones are

Freezing cold but I know we’ll burn forever

I don’t care how they look at me

I’ll always say what I have to say, Ptui, Ptui, Ptui (Ha-ha-ha)

[Chorus: All, Bang Chan]

Thunderous

Thunderous (Ptui, Ptui, Ptui)

Thunderous (Ha-ha)

Man I’m not sorry, I’m dirty

[Bridge: Felix, Hyunjin, I.N]

The thunderous ones have arrived (Huh)

The thunderous ones have arrived (Get out of the way)

They don’t come everyday

The thunderous ones have arrived

[Verse 3: Lee Know, Han, Felix]

I was born crooked, my voice can go against a hundred

If I don’t like something, I’ll talk back until I’m satisfied

Final warning, immediately back up (Spit it out)

Act tough (Back off)

I’ll always say what I have to say, Ptui Ptui Ptui

[Chorus: All, Felix]

Thunderous

Thunderous (Ha-ha)

Man I’m not sorry, I’m dirty

[Post-Chorus: Changbin, I.N, Felix, Bang Chan]

Rumble, snap, crack, thunder (Barababam)

Riding on the clouds, tada (Barababam)

The thunderous one appears with the wind

Bang, bang, bang, boom

Man I’m not sorry, I’m dirty

Keep on talking, we don’t play by the rules

Stray Kids, Thunderous, traduzione in italiano

Oh

Quindi mi chiamano, quello grida oh

Changbin, scelgo la mia strada

Atteggiamento duro

Come un treno in movimento che va incautamente lungo i binari, ayy

A causa di un violento uragano, gli ombrelli si capovolgono

L’ultimo giorno del ricercatore di difetti, ahah gli sta bene

Torna indietro taglialegna, non c’è niente da tagliare qui

Non c’è modo che possano abbassare il mio ego, mi attengo al mio jutdae

I corni diventano più forti e grandiosi

Honk, honk, honk, honk

Arrivano

I cattivi fanno ribollire il mio sangue e circolano in tutto il mio corpo

Tutti gli occhi sono puntati sul raduno dei famosi fragorosi

Freddo gelido ma so che bruceremo per sempre

Non mi interessa come mi guardano

Dirò sempre quello che ho da dire, Ptui, Ptui, Ptui

Tonante

Tonante (Ptui, Ptui, Ptui)

Tonante (Ah ah)

Amico, non mi dispiace, sono scortese

Rumble, snap, crack, thunder (Barababam)

Cavalcando sulle nuvole, tada (Barababam)

Il fragoroso appare con il vento

Bang, bang, bang, boom

Amico, non mi dispiace, sono scortese

Continua a parlare, non giochiamo secondo le regole

Sì, tutti dicono sciocchezze

Stanco di questo e quello, scuotendo la testa

Parli troppo, smettila di intrometterti

*Perché sei matto? Perché sei triste? Perché mi stai stuzzicando?*

non mi interessa per niente

Neener-neener, il tuo tentativo di sembrare cool è semplicemente tenero

Non ti avvicini nemmeno a me, questo è il mio spettacolo

Ascolta (che succede?)

Sei geloso (immagino che lo siano)

Metti tutto da parte e buttalo via

Arrivano

I cattivi fanno ribollire il mio sangue e circolano in tutto il mio corpo

Tutti gli occhi sul raduno dei famosi fragorosi sono

Freddo gelido ma so che bruceremo per sempre

Non mi interessa come mi guardano

Dirò sempre quello che ho da dire, Ptui, Ptui, Ptui (Ha-ha-ha)

Tonante

Tonante (Ptui, Ptui, Ptui)

Tonante (Ah ah)