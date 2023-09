New West è un collettivo musicale con sede a Toronto formato nel 2017. Il gruppo è composto da quattro cantautori e strumentisti. Il gruppo è composto da Kala Wita, Vella, Ben Key e Noel West.

I quattro membri che compongono New West si sono incontrati principalmente tramite Noel. Those Eyes è una canzone incisa dal gruppo. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione e significato.

Those Eyes, Significato, Ascolta la canzone

Il pezzo è una dichiarazione d’amore verso un’altra persona (” tutte le piccole cose che fai, Sono ciò che mi ricorda perché mi sono innamorato di te”). Quando chiude gli occhi, vede solo lei, sente il suo sguardo ovunque ed è al centro dei suoi pensieri.

CLICCANDO QUI POTETE ASCOLTARE LA CANZONE E VEDERE LA HOME SESSION

New West, Those Eyes, Testo della canzone

When we’re out in a crowd laughing loud

And nobody knows why

When we’re lost at a club, getting drunk

And you give me that smile

Going home in the back of a car

And your hand touches mine

When we’re done making love

And you look up and give me those eyes

‘Cause all of the small things that you do

Are what remind me why I fell for you

And when we’re apart, and I’m missing you

I close my eyes and all I see is you

And the small things you do

When you call me at night while you’re out

Getting high with your friends (high with your friends)

Every “hi”, every “bye”, every “I love you” you’ve ever said

(You’ve ever said)

‘Cause all of the small things that you do

Are what remind me why I fell for you

And when we’re apart, and I’m missing you

I close my eyes and all I see is you

And the small things you do

When we’re done making love

And you look up and give me those eyes

‘Cause all of the small things that you do

Are what remind me why I fell for you

And when we’re apart, and I’m missing you

I close my eyes and all I see is you

And the small things you do

All the small things you do

New West, Those Eyes, Traduzione della canzone

Quando siamo fuori in mezzo alla folla a ridere forte

E nessuno sa perché

Quando ci perdiamo in un club, ci ubriachiamo

E tu mi regali quel sorriso

Torniamo a casa nel retro di un’auto

E la tua mano tocca la mia

Quando avremo finito di fare l’amore

E tu alzi lo sguardo e mi dai quegli occhi

Perché tutte le piccole cose che fai

Sono ciò che mi ricorda perché mi sono innamorato di te

E quando siamo lontani e mi manchi

Chiudo gli occhi e tutto ciò che vedo sei tu

E le piccole cose che fai

Quando mi chiami di notte mentre sei fuori

Sballarsi con i tuoi amici (sballarsi con i tuoi amici)

Ogni “ciao”, ogni “ciao”, ogni “ti amo” che tu abbia mai detto

(Hai mai detto)

Perché tutte le piccole cose che fai

Sono ciò che mi ricorda perché mi sono innamorato di te

E quando siamo lontani e mi manchi

Chiudo gli occhi e tutto ciò che vedo sei tu

E le piccole cose che fai

Quando avremo finito di fare l’amore

E tu alzi lo sguardo e mi dai quegli occhi

Perché tutte le piccole cose che fai

Sono ciò che mi ricorda perché mi sono innamorato di te

E quando siamo lontani e mi manchi

Chiudo gli occhi e tutto ciò che vedo sei tu

E le piccole cose che fai

Tutte le piccole cose che fai