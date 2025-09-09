This Is Me, svelati i superospiti di Silvia Toffanin: chi vedremo

Sta per tornare in prima serata su Canale 5 This is Me, il programma condotto da Silvia Toffanin, che da anni rappresenta un appuntamento di grande successo nel panorama televisivo italiano.

La nuova stagione si preannuncia ricca di emozioni e grandi nomi, con la presenza di ospiti d’eccezione che racconteranno le loro storie e i momenti più significativi delle loro carriere.

Lorella Cuccarini protagonista della prima puntata

La prima puntata di This is Me sarà particolarmente attesa e sarà strettamente collegata al mondo di Amici di Maria De Filippi. L’ospite d’onore sarà infatti Lorella Cuccarini, da poco celebrata per i suoi 40 anni di carriera.

La showgirl e insegnante di canto, amatissima dal pubblico, ripercorrerà con Silvia Toffanin il suo percorso artistico, iniziato con i programmi televisivi di Pippo Baudo e proseguito con numerose esperienze in Mediaset, fino al ruolo di docente nella famosa scuola di talenti. Questa scelta sottolinea un legame forte tra i due programmi di punta di Mediaset, ampliando il racconto della musica e dello spettacolo italiano attraverso volti storici e amatissimi.

Ornella Vanoni, un’icona senza tempo nella seconda puntata

Il secondo appuntamento sarà dedicato a Ornella Vanoni, una delle voci più celebri e amate della musica italiana, che negli ultimi anni ha conquistato anche un pubblico più giovane, grazie alle sue collaborazioni e alla sua capacità di rinnovarsi continuamente.

La Vanoni è stata spesso ospite in programmi di rilievo come quelli condotti da Fabio Fazio e Mara Venier, oltre che dal salotto di Silvia Toffanin. L’intervista a This is Me sarà un’occasione per approfondire la sua carriera e i suoi grandi successi, mettendo in luce anche gli aspetti più personali e meno noti della sua vita artistica.

Alex Del Piero chiude la prima fase delle registrazioni

Il terzo ospite confermato per questa stagione è Alex Del Piero, leggendario campione di calcio e simbolo di uno sport che unisce milioni di italiani. La sua presenza nel programma di Silvia Toffanin aggiunge una dimensione sportiva al racconto di storie di eccellenza e successo.

Le registrazioni di This is Me sono previste per il mese di ottobre a Roma, e si prevede che il campione racconterà aneddoti e momenti salienti della sua carriera, oltre a riflessioni sul suo percorso umano e professionale.

Nel frattempo, Silvia Toffanin è pronta a tornare anche con Verissimo, il suo talk show di punta che continuerà a proporre interviste esclusive e ospiti di rilievo. La nuova stagione di Verissimo partirà con Raoul Bova come primo protagonista, mentre la concorrenza di Domenica In resta ancora incerta dopo le defezioni di Nek e Gabriele Corsi.