The Zen Circus tornano con “Il Male”: rock essenziale dove la satira diventa cura | Le date del tour

C’è stato un periodo, nemmeno troppo tempo fa, in cui in Italia esistevano persino i settimanali satirici. E avevano anche un discreto successo. Poi con la crisi definitiva della stampa hanno chiuso e nemmeno la genesi temporanea di una loro declinazione on line ha avuto molta fortuna. Sembra quasi che la gente sia diventata incapace di prendersi in giro.

The Zen Circus e Il Male

A riportare d’attualità il tema ci pensano i pisani The Zen Circus (Andrea Appino, Massimiliano “Ufo” Schiavelli, Karim Qqru) che escono venerdì con “Il Male”, album che fa i conti con l’angoscia di questi anni tra conflitti, polarizzazione, verità proposta e fattuale ma soprattutto con l’idea che ignorare tutto chò che di negativo ci circonda non faccia altro che farlo dilagare.

Tuttavia niente prediche, piuttosto un “pessimismo costruttivo” che prova a dare un nome alle crepe del quotidiano e a ridare senso alle parole. Undici canzoni asciutte che ragionano su potere delle immagini, rancore sociale e memoria generazionale, senza sconti e senza edulcoranti.

Il suono: tre strumenti, poche sovraincisioni

La band torna al formato-trio e a una lavorazione “alla vecchia maniera”, con caratteristiche più analogiche che digitali, frutto di lunghi mesi in sala prove e incisioni minimaliste e quasi live con poche correzioni e quasi nessuna ricerca di perfezione digitale.

Chitarra, basso e batteria guidano arrangiamenti intensi e nervosi. Una scrittura che raccoglie l’urgenza classica del punk e la sensibilità cantautorale della migliore tradizione italiana. Ma qui la sensazione è di trovarsi davanti a un prodotto assolutamente rock, che nasce e brucia senza attese come sul palco.

The Zen Circus: satira e un’icona grafica

Il titolo evoca la storica rivista satirica Il Male: non un vezzo e nemmeno una citazione da fighetti fine a se stessa ma un ponte ideale con una stagione di controcultura capace di mischiare sacro e profano. In quest’ottica nasce la collaborazione con Enzo Sferra, autore storico della rivista, che firma una tavola originale per la copertina dal titolo “Malefico Presente” intrecciando allegorie e citazioni in linea con i temi del disco.

Nelle liriche affiorano pesantissime critiche alla “società dello spettacolo”, filtrati da ironia e senso del paradosso che sferzano senza pietà il grottesco portato alla luce senza lustrini e paillettes.

I brani chiave

Tra i momenti simbolo spicca “Virale”, che mette a fuoco l’ossessione per visibilità e format. Sferzante è “Vecchie troie” riflessione senza sconti sullo sguardo della Generazione X, oscillando tra orgoglio, frustrazione e nostalgia trasformata in industria che sa un po’ di ammissione di una sconfitta incombente.

Raduno e tour

Prima dei club, gli Zen riuniscono la loro community a Villa Inferno (Cesena, venerdì e sabato). Poi dal 28 novembre a Padova, parte il tour nei club che porterà “Il Male” sul palco in tutta Italia. Un ritorno alle origini che suona come una presa di posizione: davanti all’orrore non ci si nasconde, lo si chiama per nome — e si suona più forte.

The Zen Circus, il tour

28 e 29 novembre Padova Hall

3 dicembre Milano Alcatraz

4 dicembre Torino OGR

5 dicembre Teatro Cartiere Carrara

11 dicembre Atlantico

12 e 13 dicembre Bologna Estragon

26 dicembre Mofetta Mamamia

28 dicembre Napoli Duel

29 dicembre Duel