The Who, l’ultimo saluto in America: “È un addio”. Al Thousand Palms l’ultima canzone è “Tea & Theatre”

Roger Daltrey e Pete Townshend hanno chiuso il tour d’addio nordamericano all’Acrisure Arena di Thousdand Palms (California) in un clima di profonda commozione con il pubblico che ha chiuso l’esibizione in lacrime e in una lunga standing ovation

Ultimo show. I The Who hanno concluso la loro tournée d’addio nordamericana con l’ultimo show in programma a Thousand Palms in California senza stravolgere più di tanto una scaletta ormai consolidata da molte date, dopo gli show che sono passati anche dal nostro paese.

Ma il clima che si è respirato alla fine dello show è stato di visibile e palpabile emozione sul palco così come tra il pubblico.

The Who, l’ultimo show

La band, 60 anni di storia e di vita, con i soli Pete Townshend e Roger Daltrey a reggere il palco da fondatori dopo la drammatica scomparsa di Keith Moon (1978), e quella più recente di John Entwistle (2002), ha eseguito 23 pezzi, con tutti i propri classici in una rapida rassegna.

Niente bis e pochissime parole tra una canzone e l’altra. Dopo The Song is Over con la band al completo, Daltrey e Townshend sono rimasti da soli sul palco per eseguire la loro versione acustica di Tea & Theatre in un momento di fortissimo coinvolgimento e commozione.

The Who, congedo a Thousand Palms

Quasi sessant’anni di storia racchiusi in un’ultima notte californiana. La scelta di affidate a Tea & Theatre splendida ballata tratta da Endless Wire è stata una scelta consolidata nel corso di questo Farewell Tour: “Non c’è modo migliore per dirsi addio… in fondo siamo tutti vecchi amici” ha detto Townshend.

“Almeno… suppongo che sia un addio… per lo meno… – ha detto ancora il chitarrista – per ciò che il mondo conosce come The Who questo è certamente un addio” confermando l’ipotesi di una rinuncia definitiva ai lunghi tour.

Dopo l’ultima canzone l’ultimo inchino e un saluto: “Dunque addio, siete stati gli ultimi…!”

Le ultime parole dei The Who

Daltrey ha ringraziato il pubblico americano: “Negli anni ’60 era il sogno di ogni band ‘sfondare’ qui con gli anni ci siamo riusciti anche noi e devo dirvi grazie, perché lo avete reso possibile ma anche perché ogni volta ci accogliete con un affetto straordinario”. Un finale tutto sommato misurato, senza enfasi di circostanza, coerente con l’eleganza con cui la band ha sempre trattato la propria leggenda.

In un certo qual modo una sensazione di tristezza un po’ nostalgica vissuta anche tre anni fa quando a dire addio furono i Genesis, con l’ultimo show di Londra di una carriera ugualmente leggendaria.

The Who, e adesso?

Nessun annuncio roboante, ma idee chiare: niente maratone on the road, possibili one-off per cause benefiche, forse iniziative individuali. Daltrey ha già detto di voler proseguire con le sue iniziative charity nelle quali ha sempre coinvolto Townshend… “Ma alla nostra età abbiamo dato tutto quello che potevamo dare. Lasciamo a testa alta senza più sentirci il peso di essere The Who ogni sera con il rischio di rendersi ridicoli…” ha detto il cantante.

In realtà la band si è ripresentata sul palco in gran segreto e per poche decine di ospiti a Los Angeles per uno show chiuso al pubblico e privato. Sette canzoni in cinquanta minuti con alcuni ospiti importanti: sul palco per una splendida versione finale di The Kids Are Alright anche Eddie Vedder dei Pearl Jam.

L’ultima scaletta ufficiale dei The Who

I Can’t Explain

Substitute

Who Are You

The Seeker

I Can See for Miles

Long Live Rock

Pinball Wizard

See Me, Feel Me

Another Tricky Day

Behind Blue Eyes

Eminence Front

My Generation

Cry If You Want

You Better You Bet

Going Mobile

The Real Me

I’m One

5:15

Love, Reign O’er Me

Won’t Get Fooled Again

Baba O’Riley

The Song Is Over

Tea & Theatre