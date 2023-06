Appuntamento stasera, 17 giugno 2023, con i The Who, per la rassegna “Firenze rocks” alla Visarno Arena. La band si esibirà alle 21,30 circa e domani si chiuderà con i Maroon 5. Sono uno dei gruppi musicali più noti e celebri della storia della musica rock, nato a Londra nel 1964 e con oltre 100 milioni di dischi in circa 50 anni di carriera. Si tratta dell’unica data italiana della band, con una scaletta che include i più grandi successi del suo repertorio. Qui sotto potete trovare tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

The Who, biglietti concerto 17 giugno 2023

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei The Who a Firenze. Si parte da 74,75 per il posto Unico fino ai 92 euro per il Pit. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

The Who, la scaletta del concerto a Firenze, 17 giugno 2023

Il concerto dei The Who inizierà alle 21.30.

Overture

1921

Amazing Journey

Sparks

Pinball Wizard

We’re Not Gonna Take It

Who Are You

Eminence Front

Ball and Chain

You Better You Bet

The Seeker

Naked Eye

Another Tricky Day

Won’t Get Fooled Again

Behind Blue Eyes

The Real Me

I’m One

5:15

The Rock

Love, Reign O’er Me

Baba O’Riley

Come arrivare alla Visarno Arena a Firenze

TRAMVIA

Collega la Stazione ferroviaria SMN, in pieno centro, con il comune di Scandicci. Effettua servizio fino alle 2 di notte. Le fermate “Cascine” e “Paolo Uccello” sono a soli 5 minuti a piedi dagli ingressi principali della Visarno Arena.

AUTOBUS

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea Ataf 17 in direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza 15 minuti.

MOTO

Parcheggio riservato in piazza Vittorio Vento, all’ingresso del parco delle Cascine.

A PIEDI

Dalla Stazione ferroviaria SMN sono circa 2 km. Percorso: piazza Stazione, via della Scala (direzione Porta al Prato), viale Fratelli Rosselli (direzione Cascine), piazza Vittorio Veneto.

Cliccando qui trovate anche le informazioni su dove parcheggiare.