Il tour “After Hours” di The Weeknd era originariamente previsto dal mese di giugno 2020. Poi, come accaduto per tutti gli altri concerti in tutto il mondo, è slittato a causa del Covid-19. I piani iniziali erano di recuperare le date a partire da gennaio 2022 ma, ecco, nelle ultime ore, una novità che cambia le carte in tavola. Dopo diversi riflessioni, il tour si svolgerà negli stadi di tutto il mondo e partirà nell’estate 2022, con date che verranno annunciate nelle prossime settimane.

Tour negli stadi dall’estate 2022

Il calendario generale è stato aggiornato per includere Nord e Sud America, Europa, Asia, Australia, Africa e Medio Oriente. E le date previste in Italia per il 31 ottobre e 1 novembre 2022?

“Le date del tour ‘After Hours’ si stanno spostando e inizieranno nell’estate del 2022 a causa dei limiti delle arene e del desiderio di fare qualcosa di più grande e speciale per i fan che richiederanno gli stadi”

Queste le parole condivise da The Weeknd attraverso i suoi social, nella giornata di lunedì 18 ottobre 2021. Poi ha aggiunto:

“Nuove date in arrivo. I biglietti attuali verranno rimborsati automaticamente e a tutti i possessori di biglietti verrà data la priorità nell’acquisto dei biglietti per gli spettacoli allo stadio quando saranno in vendita”.

The Weeknd, arriva il After Hours ‘til the Dawn tour 2022

Insieme ai cambiamenti legati ai luoghi dove si svolgeranno i concerti, il tour è stato rinominato e ora si chiamerà “After Hours ‘til the Dawn”, riflettendo il tema e forse il titolo del suo prossimo nuovo album. Inoltre dopo la sua strabiliante esibizione nell’intervallo al Super Bowl a febbraio, The Weeknd ha dimostrato di poter mettere in scena uno spettacolo delle dimensioni di uno stadio. Ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Take My Breath” ad agosto; c’è anche un frammento di una nuova canzone nuova in arrivo e che anticiperà quello che sarà ufficialmente il suo prossimo disco di inediti.

Al momento, come spiegato dallo stesso The Weeknd, il calendario subirà dei cambiamenti proprio legati al rinvio del tour. Non partità più a gennaio bensì direttamente dall’estate 2022. E includerà Nord e Sud America, Europa, Asia, Australia, Africa e Medio Oriente. Il ritardo di mesi del programma influenzerà anche il tour europeo? E di quanto?