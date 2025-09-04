The Voice Senior, tutte le anticipazioni sulla nuova edizione: quando inizia, giudici, addi pesanti

Il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici sta per iniziare, tutto quello che si deve sapere: chi lascia, chi resta e chi arriva

The Voice Senior dovrebbe tornare in onda il prossimo novembre, sebbene non si conosca la data ufficiale, si conoscono già alcune anticipazioni riguardo la sesta edizione del famoso talent show di Rai 1.

Il programma condotto da Antonella Clerici si prepara a cambiare volto con una serie di novità, le principali riguardano proprio i giudici. Ci sarà, infatti, un addio importante e dunque nuovi arrivi. Tutto quello che c’è da sapere su The Voice Senior.

The Voice Senior, cosa vedremo nella sesta edizione

Quest’anno il talent show di Rai 1 saluterà uno dei volti storici del programma, Gigi D’Alessio, infatti, lascerà la sua poltrona rossa per migrare su Mediaset. La notizia del suo addio è dispiaciuta molto ad Antonella Clerici, padrona di casa nonché sua amica, che avrebbe preferito avere ancora in squadra il cantante napoletano.

D’Alessio avrà un nuovo impegno in televisione su Canale Cinque, dove pare che condurrà alcune serate musicali, si era vociferato con Vanessa Incontrada, ma ancora non vi è nulla di certo. L’addio dell’artista partenopeo aprirà le porte di The Voice Senior ad altri protagonisti, chi lo sostituirà? A quanto pare, stando alle anticipazioni del talent show, pare che ci saranno due nuovi ingressi nel programma.

Parliamo di Rocco Hunt e Nek, il primo farà coppia con Clementino, mentre il secondo dovrebbe prendere il posto di Gigi D’Alessio. Due ingressi importanti che smuoveranno sicuramente un po’ le acque del programma. Il giovane rapper è molto amico del giudice storico del programma e assieme potrebbero regalare momenti esilaranti.

Nek, invece, è ormai esperto anche in conduzioni di programmi e il ruolo di giudice – in un talent dedicato alla musica – potrebbe calzargli a pennello. Non è la prima volta che la giuria di The Voice Senior cambi in modo così importante, del resto il programma quest’anno giungerà alla sua sesta edizione ed è normale che nel corso degli anni anche i protagonisti sulle poltrone rosse siano cambiati. Le presenze fisse, fino al suo addio, erano state Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

Ma adesso che il cantante napoletano ha lasciato lo show, colui che è stato uno dei volti storici non farà più parte del programma. Ci saranno però due nuovi ingressi importanti che promettono di regalare momenti esilaranti. Tra Rocco Hunt e Clementino c’è da sempre una grande complicità e la cosa può essere sicuramente un valore aggiunto, il personaggio di Nek, poi, piace molto al pubblico. Basti pensare che il cantante era stato indicato come co-conduttore per Domenica In al fianco di Mara Venier, ma avrebbe dovuto rinunciare per altri impegni legati alla musica.

Dunque Antonella Clerici perderà un personaggio importante per il programma come Gigi D’Alessio, ma ne guadagnerà due davvero interessanti. Non ci resta che aspettare la messa in onda di The Voice Senior per scoprire tutte le novità.