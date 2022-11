Tappa all’Alcatraz di Milano per i The Pretty Reckless con il loro ‘Death by Rock and Roll’ tour. Stasera, 15 novembre 2022, appuntamento dalle 21 per assistere all’atteso live in Italia. Il tour prende il nome dal quarto album in studio del gruppo rock americano, rilasciato il 12 febbraio 2021. È il primo disco della band pubblicato con la loro nuova etichetta, Fearless Records, è anche il primo album dopo la morte del loro produttore di lunga data, Kato Khandwala nel 2018. La produzione vede Jonathan Wyman, la cantante Taylor Momsen e il chitarrista Ben Phillips, insieme a una produzione aggiuntiva fatta da Nate Yacchichino. L’album è stato preceduto da due singoli: “Death by Rock and Roll” e “And So It Went” con Tom Morello. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulla scaletta del concerto.

The Pretty Reckless all’Alcatraz a Milano, 15 novembre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti al prezzo di 36.80 euro per il live dei The Pretty Reckless. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

The Pretty Reckless all’Alcatraz a Milano, 15 novembre 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto, al via dalle 21 di stasera, 15 novembre 2022, all’Alcatraz di Milano:

Death by Rock and Roll

Since You’re Gone

Only Love Can Save Me Now

And So It Went

Make Me Wanna Die

Just Tonight

Sweet Things

Witches Burn

My Medicine

Going to Hell

Heaven Knows

Take Me Down

Fucked Up World

Alcatraz a Milano, Come arrivare con i mezzi e in auto

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi