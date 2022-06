Si terrà questa sera al Carroponte di Sesto San Giovanni, il concerto dei The Offspring, in tour in Europa proprio in questi mesi. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sulla scaletta del live e sui biglietti ancora disponibili.

Ad oggi, i membri della band sono Dexter Holland, Noodles e Todd Morse.

The Offspring, Carroponte, 21 giugno 2022, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto previsto il 21 giugno 2022 al Carroponte.

The Offspring, Carroponte, 21 giugno 2022, Come arrivare

Ecco tutte le informazioni su come raggiungere Carroponte, a Sesto San Giovanni:

In tram e bus: Si può arrivare con la metrotranvia (linea 31) o con il bus 727. Si trova a circa 10 minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (Linea 1 Rossa) e Bignami (Linea 5 Lilla).

In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Sesto San Giovanni in piazza 1 Maggio. E’ collegata con le stazioni di Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi. Dalla stazione di Sesto, prendere la metro linea rossa per una fermata e scendere a Sesto Rondò.

Ecco, invece, le indicazioni se si arriva in auto:

Dall’autostrada A4 Torino­Venezia, uscita Sesto San Giovanni­Milano Viale Zara.

Dalla Tangenziale Est direzione nord: dopo l’uscita Gobba prendere la Tangenziale Nord per Como-Torino, prima uscita per Sesto Sud.

In zona è presente il parcheggio del Centro Commerciale di Viale Sarca (Centro Sarca), aperto fino all’una di notte.

The Offspring, Carroponte, 21 giugno 2022, orari

Ecco gli orari esatti dell’esibizione di questa sera al Carroponte. Prima della band ci saranno gli Anti-Flag, i Lagwagon e i Punkreas. Il concerto dei The Offspring inizierà alle 22.30

ORARI

Apertura cancelli: ore 18.00

Anti-Flag: ore 19.10

Lagwagon: ore 20.10

Punkreas: ore 21.10

Offspring: ore 22.30

The Offspring, Carroponte, 21 giugno 2022, scaletta concerto

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto dei The Offspring.

Staring at the Sun

Come Out and Play

Want You Bad

The Opioid Diaries

Behind Your Walls

Hammerhead

Bad Habit

Gotta Get Away

Why Don’t You Get a Job?

(Can’t Get My) Head Around You

Pretty Fly (For a White Guy)

The Kids Aren’t Alright

You’re Gonna Go Far, Kid

Self Esteem