I The Lumineers sono in concerto a Roma lunedì 26 giugno 2023 con una nuova data del tour dopo le precedenti tappe al Carroponte e a Ferrara. La band ha avuto origine a Denver. I membri fondatori sono Wesley Schultz (voce solista, chitarra) e Jeremiah Fraites (batteria, percussioni, pianoforte). Schultz e Fraites hanno iniziato a scrivere e ad esibirsi insieme a Ramsey, nel New Jersey, nel 2005. La violoncellista e cantante Neyla Pekarek si è unita alla band nel 2010 ed è rimasta nel gruppo fino al 2018. Tra i pezzi di maggior successo del loro repertorio possiamo citare “Ho Hey”, “Stubborn Love”, “Ophelia”, “Angela” e “Cleopatra”.

Qui sotto, a seguire, la scaletta del concerto a Roma e le informazioni sui biglietti ancora disponibili all’Auditorium Parco della Musica Cavea.

The Lumineers, Roma, 26 giugno 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto dei Lumineers a Roma, lunedì 26 giugno 2023, nel programma “Roma Summer Fest”. Il live inizierà alle 21.

BRIGHTSIDE

Cleopatra

Ho Hey

Angela

A.M. RADIO

Dead Sea

Flowers in Your Hair

WHERE WE ARE

My Cell

Slow It Down

Charlie Boy

NEVER REALLY MINE

Gloria

Sleep on the Floor

Ophelia

Leader of the Landslide

BIRTHDAY

Big Parade

Donna

Submarines

REMINGTON

Stubborn Love

The Lumineers, Roma, 26 giugno 2023, biglietti concerto

N0n sono più disponibili biglietti per il 26 giugno 2023 all’Auditorium Parco della Musica. Il concerto è sold out.

Come raggiungere l’Auditorium Parco della Musica, Cavea

Ecco le informazioni per raggiungere l’Auditorium Parco della Musica a Roma.

Con la metropolitana:

Metro A – fermata Flaminio poi Autobus 2 o M

Ferrovia Roma-Nord – fermata Piazza Euclide

In autobus;

Linea 910 – capolinea Termini/Piazza Mancini

Linea 53 – Capolinea Piazza Mancini/Piazza San Silvestro

Linea M – Capolinea Stazione Termini/Viale Pietro de Coubertin (Auditorium) dalle ore 17 fino al termine dell’ultimo spettacolo. Partenze ogni 15 minuti

Linea 2 – Capolinea P.le delle Canestre (Villa Borghese/P.le Flaminio)/P.zza Mancini

In auto:

G.R.A. uscita Flaminio Saxa Rubra, direzione Corso di Francia

Lungotevere Flaminio/Viale Tiziano, altezza Palazzetto dello Sport

Per quanto riguarda i parcheggi, sono disponibili presso la struttura. E sono presenti inoltre posti auto per i diversamente abili.

La struttura è adibita ad accogliere le persone diversamente abili. Nella sala Cavea, i posti a sedere dedicati ai diversamente abili sono quelli della gradinata inferiore. Presso l’Auditorium Parco della Musica c’è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai diversamente abili.