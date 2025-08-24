The Kolors, stop improvviso per Stash: “Non riesco a salire sul palco”. Tour a rischio? Come sta

I The Kolors sono tra le band italiane più popolari degli ultimi dieci anni, capaci di mescolare sapientemente pop ed elettronica in un mix che li ha resi super riconoscibili e molto amati dal pubblico.

Formatisi nel 2010 e arrivati alla ribalta nel 2015 grazie alla vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Stash Fiordispino e i suoi compagni hanno costruito una carriera ricca di successi radiofonici e concerti quasi tutti sold out.

Canzoni come Everytime, Frida e, soprattutto, la geniale Italodisco, hanno dominato le classifiche italiane ed europee, permettendo alla band di esibirsi in importanti palchi e di partecipare a festival internazionali.

La loro energia e versatilità hanno reso il gruppo una delle realtà più “fresh” e all’avanguardia della nostra musica pop. Per questo motivo, l’improvviso stop ha suscitato preoccupazione e attenzione tra i fan.

A rischio il tour?

Come evidenziato da Il Fatto Quotidiano, Stash ha comunicato l’annullamento di alcune date del tour estivo a causa di problemi di salute. Dopo aver annunciato la cancellazione del concerto di Agira (Enna), il cantante ha annunciato che anche le serate di Messina (22 agosto) e Gela (23 agosto) non avranno luogo.

In un messaggio condiviso sui social il 21 agosto, Stash ha spiegato: “Vi scrivo dalla camera d’albergo da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato. Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore. Purtroppo non riesco proprio a salire sul palco”.

Un piccolo sorriso

Il giorno successivo, le sue condizioni non erano migliorate: “È appena andato via il dottore che mi conferma che il mio stato d’infiammazione nonostante le dosi massicce di cortisone che stiamo facendo non regredisce al punto da permettermi di salire sul palco”. A complicare il tutto è arrivato anche il Covid: “Tra l’altro mi sono beccato pure questo bel regalino che seppur declassato a influenza, il Covid è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto”. Date le circostanze, per ora il tour è quindi in fase di stop.

Nonostante ciò, Stash ha ricevuto tanto supporto dai suoi fan. Tra le sue storie su Instagram ha condiviso, infatti, un dolce messaggio vocale di una bambina di nome Carlotta, la quale raccontava quanto si fosse divertita al concerto della band. Un gesto semplice ma pregno di affetto che lo ha toccato profondamente, portandolo a dire: “La voce emozionata di questa bimba mi ha fatto sentire meglio”. Nel mentre, le sue condizioni di salute rimangono sotto stretto controllo e non è ancora chiaro se il tour potrà riprendere regolarmente.