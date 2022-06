I The Killers sono pronti ad esibirsi martedì 21 giugno 2022, all’Ippodromo Snai-San Siro per il Music Summer Festival.

Il The Imploding the Mirage Tour è il sesto grande tour di concerti del gruppo rock. Supporta il sesto e il settimo album in studio Imploding the Mirage (2020) e Pressure Machine (2021). Il tour è iniziato a New York il 19 agosto 2021 e dovrebbe concludersi alla Qudos Bank Arena di Sydney il 19 dicembre 2022.

Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul concerto a Milano dei The Killers, dai biglietti alla scaletta con le canzoni.

The Killers, Milano, 21 giugno 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per la data dei The Killers a Milano. Possibilità per Posto Unico a 46 euro e per il Gold Circle a 80.50 euro. Clicca qui per maggiori informazioni o per l’acquisto.

The Killers, Milano, 21 giugno 2022, Ippodromo Snai San Siro, Come arrivare

Ecco come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro.

Se si arriva con i mezzi, con la M5 (“linea lilla”), scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport.

Con la metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport

In auto, per chi proviene dalle autostrade: tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro

Per i parcheggi, sono a disposizione due possibilità: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.

L’indirizzo è Via Diomede, 1, 20151 Milano.

The Killers, Milano, 21 giugno 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto dei The Killers, in programma alle 21 di martedì 21 giugno 2022.

My Own Soul’s Warning

Enterlude

When You Were Young

Jenny Was a Friend of Mine

Smile Like You Mean It

Shot at the Night

Running Towards a Place

Human

Somebody Told Me

Fire in Bone

Shadowplay

In the Car Outside

For Reasons Unknown

A Dustland Fairytale

The First Time Ever I Saw Your Face

Runaways

Read My Mind

Dying Breed

Caution

All These Things That I’ve Done

Spaceman

Mr. Brightside