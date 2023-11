I The Darkness in concerto martedì 14 novembre 2023 all’Alcatraz di Milano: la scaletta delle canzoni, come seguire il concerto in diretta

The Darkness in concerto a Milano: il live in diretta dalle 21, ecco dove seguirlo in radio e streaming

Martedì 14 novembre, a partire dalle 21:00, Radiofreccia trasmetterà in diretta il concerto dei The Darkness – live a Milano– in radio e in televisione al 258 del digitale terrestre. La rock band inglese è in Italia per celebrare i 20 anni dal grande album di debutto “Permission To Land” con tre concerti e martedì 14 novembre salire sul palco dell’Alcatraz di Milano. Già sold out gli show di lunedì 13 a Roma e quello di mercoledì 15 a Nonantola (Modena).

Pubblicato il 7 luglio del 2003, “Permission To Land” è l’album di debutto che ha subito spalancato ai Darkness le porte del successo. Grazie al suo rock a tinte glam, la band di Justin Hawkins ha saputo immediatamente prendere d’assalto le classifiche britanniche centrando il primo posto ed entrando nella Top 40 di quelle americane.

La band si esibirà martedì 14 novembre 2023 all’Alcatraz di Milano nella seconda delle tre date italiane in calendario.

The Darkness, la scaletta del concerto a Milano

Black Shuck

Get Your Hands Off My Woman

Growing on Me

The Best of Me

Makin’ Out

Givin’ Up

Love Is Only a Feeling

Curse of the Tollund Man

Stuck in a Rut

How Dare You Call This Love?

Street Spirit (Fade Out) (Radiohead cover)

Holding My Own

Friday Night

I Believe in a Thing Called Love

I Love You 5 Times

Love on the Rocks With No Ice

The Darkness, biglietti del concerto a Milano

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei The Darkness all’Alcatraz di Milano. Il prezzo è di 40,25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

The Darkness, concerto a Milano in diretta radio e tv

Sarà possibile seguire il concerto dei The Darkness – live a Milano- in radio e in televisione al 258 del digitale terrestre a partire dalle 21.

Come arrivare all’Alcatraz di Milano con i mezzi e in auto

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi