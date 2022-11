Appuntamento a Milano con il concerto dei The Cure, stasera, 4 novembre 2022, al Forum di Assago. Saranno presenti anche nuovi brani (ancora non ufficialmente rilasciati) che anticipano l’atteso nuovo disco della band. Parliamo di “Alone” e “Endgame”, già suonate dal vivo nei precedenti live del gruppo. Dalla data di Stoccolma, hanno anche inserito un altro pezzo inedito, “And nothing is forever” (presente anhe nella scaletta di questa sera. A marzo 2022, Robert Smith aveva anticipato che il primo dei due nuovi album previsti della band si sarebbe intitolato Songs of a Lost World. Un aggiornamento è stato fornito nel maggio 2022, quando Smith ha affermato che il disco sarebbe stato pubblicato prima del tour europeo della band. Ma questo non è accaduto, poiché il tour è iniziato senza la pubblicazione di un nuovo disco. Perry Bamonte è tornato nella formazione della band per il loro Lost World Tour a partire dal concerto del 6 ottobre 2022 a Riga, in Lettonia. A seguire potete leggere le informazioni sui biglietti disponibili e la scaletta delle canzoni.

The Cure, Milano, 4 novembre 2022, Biglietti concerto

Il concerto dei Cure a Milano, in data 4 novembre 2022, è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

The Cure, Milano, 4 novembre 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del concerto dei The Cure. Ad aprire il live, alle 19, i The Twilight Sad, seguiti dai The Cure a partire dalle 20.30 circa. Il termine delle esibizioni è previsto per le 23.

Alone

Pictures of You

Closedown

A Night Like This

Lovesong

And Nothing Is Forever

Burn

A Strange Day

The Drowning Man

Push

Play for Today

A Forest

39

From the Edge of the Deep Green Sea

One Hundred Years

Endsong

I Can Never Say Goodbye

Cold

At Night

Disintegration

Lullaby

The Walk

Friday I’m in Love

Close to Me

In Between Days

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry

Forum di Assago, Milano, Come arrivare

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per assistere al concerto dei The Cure:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.