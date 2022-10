Halloween con i The Cure. La band si esibirà lunedì 31 ottobre 2022 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) con una tappa del loro Lost World Tour. Il gruppo rock inglese si è formato nel 1978 a Crawley, nel West Sussex. Durante i numerosi cambi di formazione dalla formazione della band, il chitarrista e cantante Robert Smith è rimasto l’unico membro fisso. L’album di debutto è Three Imaginary Boys (1979). A partire dal loro secondo album, Seventeen Seconds (1980), la band ha adottato un nuovo stile, sempre più oscuro e tormentato, che, insieme all’aspetto scenico di Smith, ha avuto una forte influenza sul genere emergente del rock gotico e sulla sottocultura che alla fine formatosi attorno al genere. Dopo la pubblicazione del quarto lavoro della band, P0rnography (1982), hanno ottenuto il successo mainstream in tutto il mondo. La loro compilation di singoli Standing on a Beach (1986) ha venduto quattro milioni di copie in tutto il mondo nel 1989 e hanno raggiunto il loro maggior successo commerciale con gli album Disintegration (1989) e Wish (1992). I Cure hanno pubblicato 13 album in studio, due EP, oltre 30 singoli e hanno venduto oltre 30 milioni di album in tutto il mondo. Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019.

Nel marzo 2022, Robert Smith aveva confermato che il primo dei due nuovi album previsti della band si sarebbe intitolato Songs of a Lost World. Un aggiornamento è stato fornito nel maggio 2022, quando Smith ha affermato che il disco sarebbe stato pubblicato prima del tour europeo della band nell’ottobre 2022. Ma questo non è accaduto, poiché il tour è iniziato senza la pubblicazione di un nuovo lavoro. Perry Bamonte è tornato nella formazione della band per il loro Lost World Tour a partire dal concerto del 6 ottobre 2022 a Riga, in Lettonia.

Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti per i Cure a Bologna e la scaletta del concerto.

The Cure, Bologna, 31 ottobre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto dei The Cure a Bologna. Il live è sold out.

The Cure, Bologna, 31 ottobre 2022, Scaletta

Ecco la scaletta del concerto dei The Cure a Bologna, il 31 ottobre 2022. Prima della band si esibiranno i The Twilight Sad.

Alone

Pictures of You

Closedown

A Night Like This

Charlotte Sometimes

Lovesong

And Nothing Is Forever

Cold

Burn

Fascination Street

Push

Play for Today

A Forest

Shake Dog Shake

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

I Can Never Say Goodbye

The Figurehead

Plainsong

Disintegration

Lullaby

The Walk

Friday I’m in Love

Close to Me

In Between Days

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry