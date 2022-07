Si esibiscono stasera a Milano, all‘Ippodromo Snai San Siro, i The Chemical Brothers, in occasione del Milano Summer Festival. Sarà la prima delle 4 date previste in Italia dalla band: Il 7 luglio saranno all’Ippodromo Snai-San Siro di Milano per Milano Summer Festival, l’8 all’Ippodromo delle Capannelle di Roma (Rock In Roma), il 9 luglio all’Arena Parco Nord di Bologna per Sonic Park. L’ultima data è fissata per Medimex 2022, il 14 luglio prossimo. Ecco, a seguire, informazioni sui biglietti e sulla scaletta del concerto di questa sera, a Milano.

The Chemical Brothers, Milano, 7 luglio 2022, Info biglietti

Sono ancora disponibili biglietti posto unico a 46 euro per il concerto dei The Chemical Brothers a Milano, all’Ippodromo Snai San Siro.

The Chemical Brothers, Milano, 7 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la presunta scaletta del concerto dei The Chemical Brothers:

Block Rockin’ Beats

Song to the Siren / C-H-E-M-I-C-A-L

Go

MAH

No Reason To Live

Hey Boy Hey Girl

Eve of Destruction

Chemical Beats

Dreaming

Under the Influence / Don’t Think

Get Up On It Like This / Dig Your Own Hole

Three Little Birdies Down Beats / Setting Sun

Got to Keep On

Wide Open

Escape Velocity

Hoops / The Golden Path / Free Yourself / EML Ritual / Tuba

Out of Control / Do It Again

Temptation / Star Guitar

Swoon

Galvanize

The Chemical Brothers, Milano, 7 luglio 2022, Ippodromo Snai San Siro, Come arrivare

Ecco le informazioni utili su come arrivare all’Ippodromo Snai San Siro:

L’Ippodromo ha due ingressi: ingresso da Piazzale Lotto e ingresso da Piazzale dello Sport. Prendere M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (lontano circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa);

Oppure prendere la a metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distante circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa).

Se si arriva in auto dalla tangenziale Ovest, seguire le indicazioni per San Siro. Per quanto riguarda i parcheggi, ce ne sono due a disposizione: uno interno che può contenere fino a 500 auto e uno esterno, più grande e che può arrivare ad ospitare 1000 veicoli.