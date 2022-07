I The Chemical Brothers si esibiscono giovedì 14 luglio 2022 a Bari, per Medimex, una fra le più importanti fiere italiane nel settore della musica e si tiene presso la fiera del Levante. La band si esibirà in concerto, live alla Rotonda via Paolo Pinto. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sull’evento.

The Chemical Brothers, Bari, Medimex, 15 luglio 2022, Biglietti

Potete acquistare i biglietti o leggere ulteriori informazioni cliccando qui. Il prezzo è di 28.75 euro per posto.

Accesso pubblico e persone con disabilità da via Umberto Giordano. Botteghino, sempre in via Umberto Giordano, aperto il 14 luglio dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 23:00.

Attenzione al cambio nome per i biglietti. Infatti, a due settimane dalla data del concerto, non è più modificabile online. Per cambiare il titolare del biglietto d’ingresso, dopo aver compilato il formare, bisogna firmare l’autodichiarazione e portare con sé le copie dei documenti di identità di entrambi.

Ecco ulteriori informazioni (leggi tutti i dettagli qui):

A tutela della comune incolumità saranno predisposti controlli alle entrate da parte del personale di servizio e delle Forze dell’Ordine. In tutta l’area, all’interno delle transenne, vigerà il divieto di detenzione, distribuzione e vendita di oggetti pericolosi e/o potenzialmente in grado di offendere o di recare danno alle persone.

È inoltre vietato: Esporre materiale o cartelli che possano ostacolare la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite; Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

The Chemical Brothers, Bari, Medimex, 15 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta completa del concerto dei Chemical Brothers a Bari, giovedì 15 luglio 2022.

Come With Us

Block Rockin’ Beats / Song to the Siren / C-H-E-M-I-C-A-L

Go

MAH

Hey Boy Hey Girl

Eve of Destruction

Chemical Beats

Under the Influence / Don’t Think

Get Up on It Like This / Dig Your Own Hole

Three Little Birdies Down Beats / Setting Sun

Got to Keep On

Wide Open

Escape Velocity / The Golden Path

Hoops / Free Yourself / EML Ritual / Tuba

Out of Control / Do It Again

Temptation / Star Guitar

Swoon

Galvanize