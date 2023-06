Terzo appuntamento venerdì 23 giugno con il Tezenis Summer Festival 2023, a Paestum, dopo le sue precedenti tappe a Rimini e Messina. Oltre 60 artisti per 4 grandi appuntamenti di musica live in collaborazione con Radio 105. Tezenis e Radio 105 fanno squadra per un importante progetto che farà cantare e ballare nella prossima e tanto attesa estate con quattro imperdibili appuntamenti con la musica live lungo la penisola. A seguire tutte le anticipazioni e i cantanti ospiti della data di venerdì 23 giugno con il Tezenis Summer Festival.

Tezenis Summer Festival 2023, Paestum, Cantanti ospiti

Ecco i cantanti ospiti della terza data del festival musicale, venerdì 23 giugno a Paestum.

8BLEVRAI, Ana Mena, Angelina Mango, Berna, Bigmama, Blanco, Boomdabash, Bresh, Chiello, Cioffi, Emma, Guè, Junior Cally, Lazza, Levante, Lolita, Maninni, Mr Rain, Paola & Chiara, Rhove, Tananai, The Kolors.

Il concerto inizierà alle 21, ufficialmente, ma già da un’ora prima ci sarà un djset sul palco per intrattenere e scaldare il pubblico. Lo show terminerà tra mezzanotte e 00.20 circa.

Non ci sono biglietti, l’ingresso è libero e gratuito in base alla capienza massima del luogo.

Tezenis Summer Festival 2023, cast dei cantanti

A seguire i cantanti ospiti di questa edizione: Achille Lauro | Aka7Even | Alfa | Alvaro De Luna | Ana Mena | Andrea Damante | Annalisa | Articolo 31 | Baby K | Beatrice Quinta | Berna | Bigmama | Biondo & Astol | Bismark | Blanco | Boomdabash | Boro Boro | Bresh | Carl Brave | Chiello | Cioffi | Clara | Colapesce Dimartino | Coma_Cose | Dara | Dargen D’Amico | Elettra Lamborghini | Elodie | Emis Killa | Emma | Erwin | Federica | Finley | Follya | Francesca Michielin | Francesco Gabbani | Fred De Palma | Gaia | Gemelli Diversi | Gianmaria

E ancora

Il Pagante | Il Tre | Junior Cally | Lazza | Le Vibrazioni | Leo Gassman | Levante | Lolita | Lorenzo Fragola & Mameli | Luigi Strangis | Mamacita | Maninni | Mara Sattei | Matteo Romano | Myss Keta | Mr Rain | 8Blevrai | Oriana Sabatini | Paola & Chiara | Piccolo G | Pinguini Tattici Nucleari | Rhove | Rocco Hunt | Rondodasosa | Room9 | Rosa Chemical | Rose Villain | Rovazzi | Shari | Silent Bob & Sick Budd | Tananai | The Kolors | Tommaso Paradiso | Vegas Jones | Wayne | Zlayh

Dove vederlo in tv e streaming

I concerti di TEZENIS SUMMER FESTIVAL saranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e live sui social di Radio 105.