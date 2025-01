Il brano Miau di Young Cister è diventato virale sui social in questi ultimi giorni ed è tra i pezzi più ascoltati e utilizzati durante le condivisioni di video. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “MIAU” DI YOUNG CISTER.

Leggi il testo di Miau di Young Cister.

Qué bien te ve’ bajo la luna iluminando el cuarto Bebé, deja poner la playlist y luego te parto Me estás pidiendo, mami, que te dé en cuatro Chica, tú quiere’ provocarme un infarto Qué bien te ve’ bajo la luna iluminando el cuarto Bebé, deja poner la playlist y luego te parto Me estás pidiendo, mami, que te dé en cuatro Chica, tú quiere’ provocarme un infarto

La noche que te llevaste mi camisa de Brasil Lleva’ toda la magia de Ronaldo de Assis Recuerdo ese besito al subirte al taxi Casi te digo que te amo, mami, casi (Casi) Pero tú no ama’ tan fácil No le da a cualquiera su corazón El último cabrón la dejó frágil Una gata como tú tiene clase Hace que a otras mujere’, baby, rechace Ese corte que tú tiene’ aparte Darte quiero, bae, chingarte

Qué bien te ve’ bajo la luna iluminando el cuarto Bebé, deja poner la playlist y luego te parto Me estás pidiendo, mami, que te dé en cuatro Chica, tú quiere’ provocarme un infarto Qué bien te ve’ bajo la luna iluminando el cuarto Bebé, deja poner la playlist y luego te parto Me estás pidiendo, mami, que te dé en cuatro Chica, tú quiere’ provocarme un infarto

Leggi la traduzione in italiano di Miau di Young Cister.

Be-Bellaqueo, be-bellaqueo, be-be-bellaqueo

Be-Bellaqueo, be-be-bellaqueo

Be-Bellaqueo, be-bellaqueo, be-be-bellaqueo

Be-Bellaqueo, be-be-bellaqueo*

Tu sei una di quelle tipe che si prende cura di sé stessa,

Con quello sguardo che uccide, come una pistola.

Se un tipo le urla qualcosa, lei si arrabbia e diventa una “chora”

(Slang cileno per una donna che si impone con atteggiamento da dura).

Continua ad essere fine, con il trucco di Sephora.

A volte è fredda come un freezer,

E quando si scalda, me lo scrive nei messaggi:

“Vieni da me a casa stanotte,

Voglio sentirti vicino al mio cuore”

(Nel contesto, “broche” è un doppio senso per indicare un contatto intimo.)

Quanto stai bene sotto la luna che illumina la stanza,

Baby, fammi mettere la playlist e poi ti “spacco”

(“Spaccare” qui è usato per riferirsi a un incontro passionale).

Mi stai chiedendo, mami, di prenderti “a quattro”

(Riferimento esplicito a una posizione intima).

Ragazza, vuoi farmi avere un infarto.

Quanto stai bene sotto la luna che illumina la stanza,

Baby, fammi mettere la playlist e poi ti “spacco”.

Mi stai chiedendo, mami, di prenderti “a quattro”

Ragazza, vuoi farmi avere un infarto.

Tu sei una di quelle tipe che si prende cura di sé stessa

(Be-Bellaqueo, be-bellaqueo, be-be-bellaqueo)

Con quello sguardo che uccide, come una pistola.

(Be-Bellaqueo, be-be-bellaqueo)

La notte in cui hai preso la mia maglia del Brasile,

Portavi con te tutta la magia di Ronaldo de Assis (Ronaldinho).

Ricordo quel bacio mentre salivi sul taxi,

Stavo quasi per dirti “ti amo”, mami, quasi.

Ma tu non ti innamori così facilmente,

Non dai il tuo cuore a chiunque.

L’ultimo tipo ti ha lasciata fragile,

Una ragazza come te ha stile.

Mi fa rifiutare qualsiasi altra ragazza, baby.

Il tuo “atteggiamento” è unico, speciale.

Voglio solo te, bae, voglio “farmi” te.

Quanto stai bene sotto la luna che illumina la stanza,

Baby, fammi mettere la playlist e poi ti “spacco”.

Mi stai chiedendo, mami, di prenderti “a quattro”

Ragazza, vuoi farmi avere un infarto.

Tu sei una di quelle tipe che si prende cura di sé stessa

(Be-Bellaqueo, be-bellaqueo, be-be-bellaqueo)

Con quello sguardo che uccide, come una pistola.

(Be-Bellaqueo, be-be-bellaqueo)

Na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na

Eh-eh-eh.

“Non ci credo, amico, come un’altra canzone dedicata a lei, cavolo?”