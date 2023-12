La Diabla è un brano di Xavi che sta entrando in tendenza su TikTok. Il pezzo ruota attorno al concetto di una donna seducente chiamata “La Diabla” o “il diavolo”. Le parole suggeriscono che questa donna possiede un fascino e una personalità irresistibili che attirano le persone verso di lei. E proprio chi canta non riesce ad esserne indifferente e cede all’attrazione della sua bellezza assoluta. Qui sotto potete ascoltare la canzone, insieme a testo, traduzione e significato.

QUI IL VIDEO UFFICIALE DI” LA DIABLA” DI XAVI

Yo puedo comerte como a ti te gusta Si solo te dejas querer En caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez

Posso mangiarti come preferisci

Se solo ti permetti di amare

Caldo, sto venendo per te

Mija, non mordo qui, non aver paura

Non c’è più tempo da perdere

Si vive solo una volta

Ho una cattiva influenza e questo ti è piaciuto

Sei una cattiva ragazza, si vede, amore mio

Sei un diavolo, guarda come balli

Da uno a dieci sei un milione

Se vieni con me, puro Christian Dior, Fendi, Balenciaga

Per te ho tanta lana in abbondanza

Qualunque cosa tu voglia, amore mio

Mia bella principessa, abbasso la luna per te

E se te lo permetti, vedrai che nessuno ti darà quello che io ti darò

Sei un diavolo

