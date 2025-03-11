Traduzione in italiano, testo e significato di Show Me Love di WizTheMc e Bees & Honey: un inno alla passione e all’amore viscerale

Show Me Love, WizTheMc e Bees & Honey: testo, traduzione in italiano e significato della canzone

WizTheMc, è un rapper, produttore discografico e cantautore sudafricano-tedesco nato a Cape Town. È noto soprattutto per il suo singolo di successo del 2020 “For A Minute”, che ha ottenuto oltre 66 milioni di stream su Spotify. Dal 2018, ha pubblicato 3 album in studio, 8 EP, 1 album compilation e oltre una dozzina di singoli. Ha anche fatto tournée in Europa, Stati Uniti e Canada con artisti come A$AP Rocky, half•alive, Billie Eilish, Burna Boy, Future, Miley Cyrus, Skip Marley e Alan Walker. In questi giorni è virale il suo brano “Show Me Love“.

A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “SHOW ME LOVE” DI WIZTHEMC, BEES & HONEY.

Il testo di Show Me Love, WizTheMc e Bees & Honey

Leggi il testo di Show Me Love di WizTheMc e Bees & Honey.

Show me love, don’t need no money

Don’t need nobody

Just need your body, eh, eh

Show me love so sweet like honey

Don’t need no talkin’

Just need your body, eh, eh Your lovin’ on me makes me feel so special (Yeah, special, babe, mm)

No heaven on Earth if I can’t be with you (I can’t be with you, babe, uh)

Show me your eyes, oh, I can tell the truth (I can tell the truth), ooh I go so high, oh, I can’t leave (I can’t leave, no-no, no)

I got your body all over my mind (All over, all over my mind)

I got so high, I’m off my feet (I’m off my feet, babe), uh

We up in the clouds with the sun in our eyes (In our eyes) Show me love, don’t need no money (No need nobody)

Don’t need nobody (Need no one)

Just need your body (Just need your love), eh, eh (Ayy, ayy)

Show me love so sweet like honey (Eh, ayy, ayy)

Don’t need no talkin’

Just need your body, eh, eh Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh Tellin’ me, tellin’ me, tellin’ me, tellin’ me, tellin’ me, tellin’ me you feel fine

Never leave, never leave, never leave, never leave, never leavin’ your side, uh

Wanna keep you in my life, no need to move (Need to move)

Whenever you’re here, I feel like I can’t lose (I can’t lose, babe)

Baby, I wanna a ride with you, oh I, oh I I go so high, oh, I can’t leave (Can’t leave, I can’t leave)

I got your body all over my mind (My mind, my mind)

I got so high, I’m off my feet (Off my feet, babe), uh

We up in the clouds with the sun in our eyes (In our eyes) Show me love, don’t need no money (No need nobody)

Don’t need nobody (Need no one)

Just need your body (Just need your love), eh, eh (Ayy, ayy)

Show me love so sweet like honey (Eh, ayy, ayy)

Don’t need no talkin’

Just need your body, eh, eh Show me love, show me love, show me love

Show me love, show me love, baby, show love

Show me love, show me love, show me love

Show me love, show me love, baby, show love

Show me love, show me love, show me love

Show me love, show me love, baby, show love

Show me love, show me love

Show Me Love, WizTheMc e Bees & Honey, la traduzione in italiano

Leggi la traduzione in italiano di Show Me Love di WizTheMc e Bees & Honey.

Mostrami amore, non mi serve il denaro

Non ho bisogno di nessuno

Mi basta solo il tuo corpo, eh, eh

Mostrami amore, così dolce come il miele

Non servono parole

Mi basta solo il tuo corpo, eh, eh Il tuo amore su di me mi fa sentire speciale (Yeah, speciale, baby, mm)

Non esiste paradiso sulla Terra se non posso stare con te (Se non posso stare con te, baby, uh)

Guardami negli occhi, oh, posso vedere la verità (Posso vedere la verità), ooh Mi sento così in alto che non riesco ad andarmene (Non riesco ad andarmene, no-no, no)

Ho il tuo corpo impresso nella mente (Ovunque, ovunque nella mia mente)

Sono così su di giri che non tocco terra (Non tocco terra, baby), uh

Siamo tra le nuvole con il sole negli occhi (Negli occhi) Mostrami amore, non mi serve il denaro (Non ho bisogno di nessuno)

Non ho bisogno di nessuno (Non mi serve nessuno)

Mi basta solo il tuo corpo (Mi basta solo il tuo amore), eh, eh (Ayy, ayy)

Mostrami amore, così dolce come il miele (Eh, ayy, ayy)

Non servono parole

Mi basta solo il tuo corpo, eh, eh Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh Dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi che stai bene

Mai andare via, mai andare via, mai andare via, mai andare via, mai allontanarti da me, uh

Voglio tenerti nella mia vita, non c’è bisogno di scappare (Di scappare)

Quando sei qui, mi sento come se non potessi perdere (Non posso perdere, baby)

Baby, voglio stare con te, oh io, oh io Mi sento così in alto che non riesco ad andarmene (Non riesco ad andarmene, non riesco ad andarmene)

Ho il tuo corpo impresso nella mente (Nella mia mente, nella mia mente)

Sono così su di giri che non tocco terra (Non tocco terra, baby), uh

Siamo tra le nuvole con il sole negli occhi (Negli occhi) Mostrami amore, non mi serve il denaro (Non ho bisogno di nessuno)

Non ho bisogno di nessuno (Non mi serve nessuno)

Mi basta solo il tuo corpo (Mi basta solo il tuo amore), eh, eh (Ayy, ayy)

Mostrami amore, così dolce come il miele (Eh, ayy, ayy)

Non servono parole

Mi basta solo il tuo corpo, eh, eh Mostrami amore, mostrami amore, mostrami amore

Mostrami amore, mostrami amore, baby, mostrami amore

Mostrami amore, mostrami amore, mostrami amore

Mostrami amore, mostrami amore, baby, mostrami amore

Mostrami amore, mostrami amore, mostrami amore

Mostrami amore, mostrami amore, baby, mostrami amore

Mostrami amore, mostrami amore

Il significato della canzone Show Me Love, WizTheMc e Bees & Honey

Questo brano parla di un amore intenso e travolgente, in cui il protagonista sente di non aver bisogno di nulla, se non della presenza fisica e affettiva della persona amata. L’amore è descritto come qualcosa di totalizzante, paragonato alla dolcezza del miele (“Show me love so sweet like honey”), e capace di far sentire speciali (“Your lovin’ on me makes me feel so special”).

Il testo esprime una sorta di dipendenza emotiva e fisica: l’amore porta il protagonista a sentirsi “high”, cioè su di giri, come se fosse sospeso tra le nuvole e non potesse tornare giù (“I go so high, oh, I can’t leave”). L’idea è che la relazione sia così forte da farlo sentire fuori dal mondo, un legame in cui non esiste il bisogno di parlare, perché basta il contatto fisico per capirsi (“Don’t need no talkin’, just need your body”).

C’è anche un senso di esclusività e attaccamento: il protagonista non vuole allontanarsi e desidera che l’altra persona resti sempre al suo fianco (“Never leave, never leave, never leave your side”).

In definitiva, il brano è un inno alla passione e all’amore viscerale, dove conta solo la connessione tra due persone, senza bisogno di denaro o parole.