Last Christmas dei Wham! è ormai sempre più un classico delle festività natalizie. Il brano ha originariamente trascorso cinque settimane consecutive al secondo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito al momento della sua uscita, nel 1984, ed è stata tenuta lontana dal primo posto a Natale da “Do They Know It’s Christmas?” di Band Aid di Geldof, che ha visto (anche in quel caso) la partecipazione di George. Non riuscì ad agguantare la vetta nonostante il grande successo. Dopo molte classifiche negli anni successivi, che hanno incluso altre tre settimane al secondo posto, la canzone ha finalmente raggiunto il primo gradino della UK Singles Chart il giorno di Capodanno del 2021, a distanza di più di 36 anni dalla sua pubblicazione.

E anche quest’anno, nel 2024, ha fatto sua la prima posizione della classifica del Regno Unito, per il secondo anno consecutivo. Andrew Ridgeley ha ammesso che George Michael sarebbe stato “completamente felice” che “Last Christmas” fosse diventato un classico:

Ecco il testo di Last Christmas dei Wham!

(Happy Christmas)

Ah, ah-ah

Ooh-woah

Oh-oh

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away (You gave it away)

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (Special)

Once bitten and twice shy

I keep my distance, but you still catch my eye

Tell me, baby, do you recognise me?

Well, it’s been a year, it doesn’t surprise me

“Happy Christmas,” I wrapped it up and sent it

With a note saying, “I love you,” I meant it

Now I know what a fool I’ve been

But if you kissed me now, I know you’d fool me again

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away (You gave it away)

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (Special)

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (Special, oh)

Oh, oh, baby

A crowded room, friends with tired eyes

I’m hiding from you and your soul of ice

My God, I thought you were someone to rely on

Me? I guess I was a shoulder to cry on

A face-on lover with a fire in his heart

A man undercover, but you tore me apart

Ooh-ooh

Now I’ve found a real love, you’ll never fool me again

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away (You gave it away)

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (Special)

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away (You gave me away)

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (Special)

A face-on lover with a fire in his heart (I gave you my heart)

A man undercover, but you tore him apart

Maybe next year

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone special

Special

Someone

Someone

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone special

Who give me something in return

(I’ll give it to someone, I’ll give it to someone)

Hold my heart and watch it burn

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone special

I thought you were here to stay

How could you love me for a day?

I thought you were someone special

I gave you my heart

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone

Last Christmas, I gave you my heart

You gave it away

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone

La-la

La-la-la-la-la

La-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la

La-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la-la-la