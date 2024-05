Navigating è una canzone dei Twenty One Pilots tratta dall’album “Clancy“, uscito il 24 maggio 2024. Prodotto da Tyler Joseph & Paul Meany, il brano “naviga” attraverso i pensieri della sua testa, una frase che ripete per illustrare la spirale in cui cade quando si confronta con pensieri e paure difficili, come il fatto che la sua famiglia lo lasci un giorno. La canzone si collega ad altri temi presenti nel disco “Clancy” in canzoni come “Routines in the Night” che descrive in dettaglio le lotte mentali notturne, così come “Backslide” e “Snap Back”, in cui esprime la sua preoccupazione di ricadere in uno stato mentale peggiorato.

(Eh-oh, eh-oh, eh-oh)

Eh-oh, eh-oh, eh-oh-oh

(Eh-oh, eh-oh, eh-oh)

(Eh-oh, eh-oh, eh-oh-oh)

(Eh-oh, eh-oh, eh-oh)

(Eh-oh, eh-oh, eh-oh-oh)

My, oh my

Don’t know how long it’s been

My, oh my

I can’t seem to turn the page

This haze around my face makes me feel all alone

I know you see me standin’ still

But when our fingers touch, I feel my way back home

Pardon my delay

I’m navigating, I’m navigating my head

Disassociate

I’m navigating, I’m navigating my head

Give me some advice

I am wasting all this time

My, oh my

Don’t know how long it’s been

My, oh my

How things change so rapidly

I find my self-esteem, then turn so cold

Pardon my delay

I’m navigating, I’m navigating my head

Disassociate

I’m navigating, I’m navigating my head

Give me somе advice (Give me somе advice)

I am wasting all this time (Wasting)

My, oh my

Don’t know how long it’s been

Since I responded to your question

If you really want to know what I’m thinkin’

Kind of feels like everybody leaves

Feelin’ the reality that everybody leaves

My dad just lost his mom, I think that everybody leaves

And now I’m tryin’ to hold onto you ‘cause everybody leaves

Pardon my delay

I’m navigating, I’m navigating my head

Disassociate

I’m navigating, I’m navigating my head

Give me some advice

I am wasting all this time

My, oh my

Pardon my delay

I’m navigating, I’m navigating my head

Disassociate

I’m navigating, I’m navigating my head

Give me some advice (Give me some advice)

I am wasting all this time (Wasting)

My, oh my