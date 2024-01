One Of Your Girls è il terzo singolo di Troye Sivan estratto dall’album ‘Something to Give Each Other‘ e pubblicato il 13 ottobre 2023. Il disco è stato scritto sulle “esperienze che ho avuto con ragazzi che non erano stati prima con ragazzi e mi mostravano interesse” ha raccontato il giovane cantautore. Il video musicale della canzone, diretto da Gordon von Steiner, inizia completamente in bianco e nero, con Sivan che canta davanti alla telecamera. A partire dal primo ritornello, Sivan appare in un personaggio drag, ballando sensualmente in vari look di lingerie, e il video è prevalentemente a colori. Il video presenta in particolare Ross Lynch a torso nudo come interesse amoroso, che riceve una lap dance dall’artista (clicca qui).

Everybody loves you, baby

You should trademark your face

Linin’ down the block to be around you

But, baby, I’m first in place

Face card, no cash, no credit

Yes, God, don’t speak, you said it

Look at you

Skip the application interview

Sweet like Marabou

Look-look at you

Give me a call if you ever get lonely

I’ll be like one of your girls or your homies

Say what you want and I’ll keep it a secret

You got the key to my heart and I need it

Give me a call if you ever get desperate

I’ll be like one of your girls

Everybody wants you, baby (Evеrybody)

You should insure that waist (With the highest policy you can gеt)

But nobody wants you bad as I do

Baby, let me plead my case, yeah

Face card, no cash, no credit

Yes, God, don’t speak, you said it

Look at you

Pop the culture, iconography

Standin’ right in front of me

Look-look at you

Give me a call if you ever get lonely

I’ll be like one of your girls or your homies

Say what you want and I’ll keep it a secret

You got the key to my heart and I need it

Give me a call if you ever get desperate

I’ll be like one of your girls

Ah

Ah (Ah-ah-ah)

Give me a call if you ever get desperate

I’ll be like one of your girls