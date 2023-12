The End di Tom Odell: leggi la traduzione, testo e significato della canzone

The End è il nuovo singolo di Tom Odell, condiviso il 22 dicembre 2023. Qui potete leggere testo, traduzione e significato. La canzone fa parte dell’album “Black friday“, in uscita il 26 gennaio 2024, ed è prodotta dallo stesso Tom Odell insieme a Cityfall. Parlando del disco di inediti, il cantautore ha dichiarato: “Ho registrato queste canzoni tra lo scorso inverno e la primavera di quest’anno. Ho cercato di lasciarli il più “non prodotti” possibile con la speranza che fossero il riflesso più fedele di come mi sentivo in quel periodo. Queste canzoni significano molto per me e non vedo l’ora che voi possiate ascoltarle”. The End è una nuova anteprima di questo nuovo capitolo musicale.

Ecco il testo di The End, il nuovo singolo di Tom Odell, rilasciato il 22 dicembre 2023 e presente nel prossimo disco di inediti, “Black Friday”

I was twenty days clean yesterday

I get a key ring if I make it through to May

Can we talk? Is that okay?

If you’ve got time, I know a place

A rose garden in the North side of the park

They shut the gates about an hour after dark

We could walk there, we can laugh

Ain’t it funny how owners look like their dogs?

Oh, I’ll go back, I can’t feel this

You’ll say, “Do you think we can be friends?”

Oh, maybe we have reached the end

Oh, maybe we have reached the end

Do you remember when Taylor Hawkins died?

Did you see his son playing the drums live?

It made me sad, did it make you cry?

I thought of you, I don’t know why

Oh, give me back my oxygen

You’ll say, “Do you think we can be friends?”

Oh, maybe we have reached the end

Oh, maybe we have reached the end