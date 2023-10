“Water” è una canzone della cantante sudafricana Tyla, pubblicata il 28 luglio 2023 come singolo principale del suo prossimo EP di debutto. Il brano è diventato virale grazie ad una “sfida di ballo” su TikTok e ha reso Tyla la più giovane sudafricana di sempre e la prima solista sudafricana in 55 anni ad entrare nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, dopo “Grazing in the Grass” di Hugh Masekela. ” datata 1968. La canzone ha raggiunto il numero uno in Nuova Zelanda e la top ten in Australia, Danimarca, Paesi Bassi, Regno Unito, Grecia, Sud Africa, Irlanda e Svezia.

Il successo su TikTok è iniziato a fine agosto 2023 per poi continuare la scalata di riscontri e di successi, portando il pezzo ad essere tra i più trasmessi nelle radio italiane.

Tyla, Water, Significato

“Water” di Tyla esplora i temi del desiderio, della passione e dell’intensità di una connessione fisica. Le parole trasmettono il desiderio di essere portati a nuovi livelli di sensazioni e piacere, come indicato da versi come “Make me sweat” e “Make me hotter”. La ripetizione della frase “Make me water” in tutta la canzone suggerisce il desiderio di lasciarsi completamente consumare da questa intensa esperienza.

In tutto il pezzo c’è un’enfasi sul momento presente e sul desiderio di esplorare nuovi territori. Le parole incoraggiano l’ascoltatore ad abbracciare l’eccitazione e il piacere che derivano dallo spingersi oltre i confini, dalla scoperta di nuove sensazioni e dall’essere trasportati verso paesaggi emotivi inesplorati.

QUI POTETE VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “WATER” DI TYLA.

Tyla, Water, Testo della canzone

Make me sweat, make me hotter

Make me lose my breath, make me water

Make me sweat, make me hotter

Make me lose my breath, make me water

Normally, I can keep my cool

But tonight, I’m wildin’

I’ma be (Yeah) in a dangerous mood

Can you match my timing? (Mm, mm)

Tellin’ me (Yeah) that you really ‘bout it

Why try hide it? Ooh

Talk is cheap, so show me

That you understand how I like it

Can you blow my mind?

Set off my whole body

If I give you my time (Ooh)

Can you snatch my soul from me?

I don’t wanna wait, come take it

Take me where I ain’t been before

Can you blow my mind?

Set off my whole body (Whole body)

Make me sweat, make me hotter

Make me lose my breath, make me water

Make me sweat, make me hotter

Make me lose my breath, make me water

Hopefully you can last all night

Don’t get too excited (Ooh)

Oh, privacy (Mm), you ain’t gotta go nowhere

You can stay inside it

Can you blow my mind? (Oh)

Set off my whole body

If I give you my time (If I give you my time)

Can you snatch my soul from me?

I don’t wanna wait, come take it

Take me where I ain’t been before (Before)

Can you blow my mind?

Set off my whole body (Whole body)

Make me sweat, make me hotter (Hotter)

Make me lose my breath, make me water

Make me sweat (Sweat), make me hotter (Hotter)

Make me lose my breath, make me water (Make me sweat)

Make me sweat, make me hotter (Hotter)

Make me lose my breath, make me water

Make me sweat (Sweat), make me hotter (Hotter)

Make me lose my breath, make me water

Make me sweat, make me hotter

Make me lose my breath, make me water

Make me sweat, make me hotter

Make me lose my breath, make me water

Tyla, Water, Traduzione in italiano

Fammi sudare, rendimi più calda

Fammi perdere il fiato, fammi venire l’acquolina

Fammi sudare, rendimi più calda

Fammi perdere il fiato, fammi venire l’acquolina

Normalmente riesco a mantenere la calma

Ma stasera mi sto scatenando

Sarò (sì) di umore pericoloso

Puoi abbinare il mio tempismo? (Mmmm)

Dimmi (sì) che ne pensi davvero

Perché provare a nasconderlo? Ooh

Parlare costa poco, quindi mostramelo

Che tu capisca quanto mi piace

Puoi lasciarmi a bocca aperta?

Metti in moto tutto il mio corpo

Se ti do il mio tempo (Ooh)

Puoi strapparmi la mia anima?

Non voglio aspettare, vieni a prenderlo

Portami dove non sono mai stato prima

Puoi lasciarmi a bocca aperta?

Metti in moto tutto il mio corpo (Tutto il corpo)

Fammi sudare, rendimi più caldo

Fammi perdere il fiato, fammi venire l’acquolina

Fammi sudare, rendimi più caldo

Fammi perdere il fiato, fammi venire l’acquolina

Spero che tu possa durare tutta la notte

Non eccitarti troppo (Ooh)

Oh, privacy (Mm), non devi andare da nessuna parte

Puoi starci dentro

Puoi lasciarmi a bocca aperta? (OH)

Metti in moto tutto il mio corpo

Se ti do il mio tempo (Se ti do il mio tempo)

Puoi strapparmi la mia anima?

Non voglio aspettare, vieni a prenderlo

Portami dove non sono mai stato prima (prima)

Puoi lasciarmi a bocca aperta?

Metti in moto tutto il mio corpo (Tutto il corpo)

Fammi sudare, rendimi più caldo (più caldo)

Fammi perdere il fiato, fammi venire l’acquolina

Fammi sudare (sudore), rendimi più caldo (più caldo)

Fammi perdere il fiato, fammi bagnare (fammi sudare)

Fammi sudare, rendimi più caldo (più caldo)

Fammi perdere il fiato, fammi venire l’acquolina

Fammi sudare (sudore), rendimi più caldo (più caldo)

Fammi perdere il fiato, fammi venire l’acquolina

Fammi sudare, rendimi più caldo

Fammi perdere il fiato, fammi venire l’acquolina

Fammi sudare, rendimi più caldo

Fammi perdere il fiato, fammi venire l’acquolina