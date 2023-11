Mercy è un brano di The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk, in radio da luglio 2023 ma sempre più trasmesso e ascoltato anche nei mesi a seguire.

Mercy, Significato, ascolta la canzone

Questo il sempre profondo pensiero che Marea ( The Belssed Madonna) ha voluto condividere con noi su questo brano:

“Sono interessata alla dicotomia tra sacro e profano nel songwriting. Estasi e agonia. Una canzone che parla di amore e di un cuore infranto può anche essere un brano spiritualmente profondo. Ho iniziato a chiedermi cosa fosse l’amore per me nella mia vita e sono arrivata alla semplice idea che si tratti fondamentalmente di una promessa non solo di vivere ma anche di perdonare. L’amore è misericordia, Love is ‘Mercy’. E durante il processo lavorativo che ha portato alla realizzazione del brano con Jacob e gli altri, l’idea del brano è andata a poggiare le proprie radici esattamente in quel dolce spazio che è a cavallo tra la chiesa e il dancefloor che stavo cercando. L’influenza gospel di questo brano è innegabile. Mentre lo realizzavamo pensavo in particolare alla scultura dell’Estasi di Santa Teresa che è un‘immagine forte, sia carnale che santa. Infine questa è la mia idea di dio: ossia quei momenti in cui siamo resi umili da un amore così grande che non sappiamo se esserne degni o addirittura degni dell’accettazione e misericordia che sentiamo nei nostri confronti”

The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk, Mercy, Testo della canzone

Now that I am begging on my knees

I can finally see the things and how they used to be

Forever come my way, It’s the choices that I made

I was surely thinking ‘bout me

I lost the path I lost the life I had

Forgot that feat of fire for the same day

So don’t watch mistakes I made

Was a friendship that l’d trade

Now I’m begging for forgiveness

Begging to be saved

Show me mercy with your love

I messed up and I need your touch

Show me mercy

Show me mercy, have mercy on me

Now you got me begging on my knees

Lonely nights without you makes it hard for me to breath

I think l’m missing you so much, I’m not strong enough had enough

Baby please come back l’m feeling bad

I lost the path I lost the life I had

Forgot that feat of fire for the same day

So don’t watch mistakes I made

Was a friendship that l’d trade

Now l’m begging for forgiven

Begging to be saved

Show me mercy with your love

I messed up and I need your touch

Show me mercy

Show me mercy, have mercy on me

Have mercy on me, (have mercy on me)

Have mercy on me, (have mercy on me)

Have mercy on me, (have mercy on me)

Have mercy on me

Show me mercy with your love

I messed up and I need your touch

Show me mercy (have mercy on me)

Show me mercy, have mercy on me

Have mercy on me, (have mercy on me)

Have mercy on me, (have mercy on me)

Have mercy on me, (have mercy on me)

Have mercy on me, (have mercy on me)

The Blessed Madonna feat. Jacob Lusk, Mercy, Traduzione della canzone

Ora che sto implorando in ginocchio

Finalmente posso vedere le cose e come erano prima

L’eternità verrà sulla mia strada, sono le scelte che ho fatto

Stavo sicuramente pensando a me

Ho perso la strada, ho perso la vita che avevo

Ho dimenticato quell’impresa del fuoco per lo stesso giorno

Quindi non guardare gli errori che ho fatto

Era un’amicizia che avrei scambiato

Adesso chiedo perdono

Pregando di essere salvato

Mostrami pietà con il tuo amore

Ho fatto un casino e ho bisogno del tuo tocco

Mostrami pietà

Mostrami pietà, abbi pietà di me

Adesso mi fai implorare in ginocchio

Le notti solitarie senza di te mi rendono difficile respirare

Penso che mi manchi così tanto che non sono abbastanza forte, ne ho abbastanza

Tesoro, per favore, torna, mi sento male

Ho perso la strada, ho perso la vita che avevo

Ho dimenticato quell’impresa del fuoco per lo stesso giorno

Quindi non guardare gli errori che ho fatto

Era un’amicizia che avrei scambiato

Ora chiedo perdono

Pregando di essere salvato

Mostrami pietà con il tuo amore

Ho fatto un casino e ho bisogno del tuo tocco

Mostrami pietà

Mostrami pietà, abbi pietà di me

Abbi pietà di me, (abbi pietà di me)

Abbi pietà di me, (abbi pietà di me)

Abbi pietà di me, (abbi pietà di me)

Abbi pietà di me

Mostrami pietà con il tuo amore

Ho fatto un casino e ho bisogno del tuo tocco

Mostrami pietà (abbi pietà di me)

Mostrami pietà, abbi pietà di me

Abbi pietà di me, (abbi pietà di me)

Abbi pietà di me, (abbi pietà di me)

Abbi pietà di me, (abbi pietà di me)

Abbi pietà di me, (abbi pietà di me)