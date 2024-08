Il tempo cura è il titolo del nuovo singolo di Tony Boy, pubblicato venerdì 23 agosto 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

Ecco il testo de “Il tempo cura” di Tony Boy.

Yeah, ah

Il tuo cuore batte veloce

E sopra l’acceleratore

Ieri abbiamo perso la voce

Ho un’idea, si è accesa la luce

Mi sento nuovo con te

Sono nuovo con te, non so mentire, ah

Riesci a far su per me?

Non sono neanche in me

Cerco me stesso, uoh, ah

Quello che è nuovo per te l’ho già fatto da tempo, ah

Il tempo cura, non ho una cura

Non ho una cura, non ho una cura

Non ho una cura, non ho una cura

Non ho una cura, il tempo cura, eh

Stai sopra di me, poi ti giro e tu stai giù, mhm

Parlavi di me, mi giro, non ci sei più

Basta con gli Xan, non ci serviranno più

Resti chiuso in te, ah, sto sentendo che

Il tuo cuore batte veloce

Vediamo pattuglie e si corre

Brividi dopo l’accensione

Ma ho paura dell’ascensore

Mi sento nuovo con te

Sono nuovo con te, non so mentire, ah

Il tempo cura, non ho una cura

Non ho una cura, non ho una cura

Non ho una cura, non ho una cura

Non ho una cura, il tempo cura, eh

Stai sopra di me, poi ti giro e tu stai giù, mhm

Parlavi di me, mi giro, non ci sei più

Basta con gli Xan, non ci serviranno più

Resti chiuso in te, ah, sto sentendo che

Tutto il giorno chiuso nella trap

Due giorni che non dormo, ah, yeah

E cosa c’è nel cassetto? Un’altra bag

Ora faccio girare il mondo, ah, ah

“Puff, puff”, neanche rido, sto da solo

Ho le emozioni sotto sopra, ah

Il tempo cura, non ho una cura

Non ho una cura, non ho una cura

Non ho una cura, non ho una cura

Non ho una cura, il tempo cura, eh