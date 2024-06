Million Dollar Baby è una canzone di Tommy Richman arrivata in vetta alla Billboard Global 200. Al momento della sua pubblicazione, venerdì 26 aprile 2024, il brano ha totalizzato 4,6 milioni di streaming audio on-demand negli Stati Uniti, secondo Luminate, un numero sbalorditivo per un singolo solista di un artista con una storia commerciale relativamente poco consolidata.

Con una carriera minima alle spalle, Richman ha rivelato frammenti della canzone su TikTok. Sulla base della grande popolarità dei teaser, “Million Dollar Baby” ha ottenuto un immediato successo commerciale alla sua uscita di aprile, conquistando subito il secondo posto nella Billboard Hot 100. Fuori dagli Stati Uniti, “Million Dollar Baby” ha raggiunto la vetta delle classifiche in Australia e Nuova Zelanda e ha raggiunto la top ten delle classifiche in molti altri paesi, tra cui Austria, Canada, Danimarca, Irlanda, Portogallo e Regno Unito.

Prima di questo successo, Tommy Richman aveva pubblicato solamente un disco, Alligator, nel 2022. Ma né l’album né i singoli ottennero un riscontro. Fino al boom di questo pezzo. A seguire potete leggere traduzione, testo e significato della canzone.

Clicca qui per vedere l’official lyric video di “Million Dollar Baby” di Tommy Richman.

Ecco il testo di “Million Dollar Baby” di Tommy Richman.

Do it, baby, do what I should think

Do it, do it, baby, do what I could think

Do it, do it, baby, do what I should think

Do it, do it, baby, do what I could think

Do it, do it, do it, baby, do what I should think

Do it, baby, do what I could think

Do it, do it, do it, baby, do what I should think

Do it, do it, baby, do what I could think

I ain’t never rep a set, baby (Tsk, tsk)

I ain’t do no wrong

I could clean up good for you

Oh, I know right from wrong

‘Cause I wanna make it so badly

I’m a million dollar baby, don’t at me

Yeah, oh, hell no (Yeah, yeah)

You rep my city for so damn long (Ah, ah)

But you still don’t notice me, my sound next

VA next (Yeah, yeah), I’m at they neck (Yeah, yeah)

I’m running up a check (Yeah, yeah, yeah, yeah)

She a bad lil’ mama, she a diva

No matter what happens, he cannot come between us again

I know we’re better than friends (Better than friends)

I took her to Queen’s Gambit (Yeah, yeah), showed around my friends

Tried to pick some energy up, it don’t matter

I know you haven’t moved on if you tried (Oh, no)

I don’t believe it, baby, I know you lied (Oh, no)

All night long, what you mean I changed?

Haven’t stayed the same

I’ve been losing my mind (Ooh)

I said the city is mine (Ooh)

I ain’t never rep a set, baby

Ain’t do no wrong

I could clean up good for you

Oh, I know right from wrong

‘Cause I wanna make it so badly

I’m a million dollar baby, don’t at me

I ain’t never rep a set, baby

Ain’t do no wrong

I could clean up good for you

Oh, I know right from wrong

‘Cause I wanna make it so badly

I’m a million dollar baby, don’t at me (No, no, no)

Hell, hell nah

Yeah, hell, hell no

Hell, hell no

Do it, baby, do what I should think

Do it, do it, baby, do what I could think

Do it, baby, do what I should think

Do it, do it, baby, do what I could think

Hell, hell nah

Yeah, hell, hell nah

Hell, hell nah