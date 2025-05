“Espresso Macchiato” è una canzone che anticipa il nuovo album di Tommy Cash. Il brano ha partecipato a “Eesti Laul”, il processo di selezione nazionale dell’Estonia per l’Eurovision Song Contest 2025.

Nel settembre 2024 Cash ha espresso interesse a partecipare all’Eurovision per l’Estonia. Adesso la sua presenza, a rappresentare il Paese, è ufficiale. E, a distanza di tre mesi dall’evento, la canzone è già diventata virale.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “ESPRESSO MACCHIATO” DI TOMMY CLASH.

Leggi il testo di Espresso Macchiato di Tommy Cash.

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Uh-huh, uh-huh, uh-huh

Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco

Mi like mi coffè very importante

No time to talk, scusi, my days are very busy

And I just own this little ristorante

Life may give you lemons when dancing with the demons

No stresso, no stresso, no need to be depresso

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amorе, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favorе

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Mi like to fly privati with twenty-four carati

Also mi casa very grandioso

Mi money numeroso, I work around the clocko

That’s why I’m sweating like a mafioso

Life is like spaghetti, it’s hard until you make it

No stresso, no stresso, it’s gonna be espresso

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La-la-la-la, la-la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la

La-la-la-la, la-la-la-la

Espresso macchiato

Espresso macchiato