Wake Me Up è la canzone di The Weeknd che apre l’album “Hurry Up Tomorrow” disponibile da venerdì 31 gennaio 2025. Prodotto da Justice, Oneohtrix Point Never & MIKE DEAN, a seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

All I have is my legacy

I been losing my memory

No afterlife, no other side

I’m all alone when it fades to black

Fades to black

No afterlife, no other side

I’m all alone when it fades

There’s no heavenly

Where are you now?

I know that’s easy

Woah

Sun is never rising

I don’t know if it’s day or night (Or night)

And I can’t find the horizon

I’m running out of time

Are you real, or are you illusion?

‘Cause I fear your love’s my delusion

Wake me up, come find me

It feels like I’m dying

Wake me up, these demons

Keep breathin’, don’t fear it

Wake me up

Ooh, ooh-ooh

It’s coming to the wire

I’m feeling like I’m paralyzed

Please me with your fire, huh

Open up my eyes

Are you real (Are you real?), or are you illusion?

‘Cause I fear your love’s my delusion

Wake me up, come find me

It feels like I’m dying (Ooh-woah)

Wake me up, these demons (These demons)

Keep breathin’ (Keep breathin’), don’t fear it (Ooh-woah)

Wake me up, ‘cause I’m trying (I’m trying)

These feelings (These feelings), paralyzing (Oh)

Wake me up, ‘cause I’m dreaming (I’m dreaming)

It feels so (Hey), can’t beat it (Hey)

Wake me up

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh