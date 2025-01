The Abyss è una canzone di The Weeknd tratta dall’album “Hurry Up Tomorrow“, uscito il 31 gennaio 2025. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo, traduzione in italiano e significato. Nella canzone, The Weeknd descrive la fugacità dell’amore tra lui e la sua compagna mentre il mondo sprofonda nella disperazione. Racconta di non voler lasciare andare la sua amata, nonostante il tempo che hanno ancora insieme diventi così prezioso.

I tried my best to not let you go

I don’t like the view

From halfway down

Just promise me that it won’t be slow

Will I feel the impact of the ground?

I tried to be something that I’ll never be

Why waste another precious hour?

Why waste another precious ounce?

I’d rather leave somewhat of a legacy

Familiar

A thought that’s so familiar

Let me close my eyes with dignity

Let’s end it all, the world’s not far behind

So what’s the point of staying?

It’s going up in flames, I know

Yes, I know, ooh

Oh-oh-oh

Hey-hey

Oh-oh

(Hey)

Just hold my heartbeat close to you

Remember how it always beats for you

I’m falling at the speed of light

I’m staring at your shrinking face, don’t cry

You know my heart belongs to you

One last time, say that you want me too

The only words that gave me life

Now I’ll see you on the other side

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh, oh-oh

Oh, mama, I’ll pray

I’m running away

Oh-oh

Hey-hey (Oh, no)

Oh-oh

Hey-hey

Is a threat not a promise? (Mmm)

If you’re looking for rage (Mmm, oh)

If you’re looking for ragin’

Quiet for days

Baby, running away

Ayy-yeah

Is a threat not a promise?

Is a threat not a promise?

Yeah-yeah

Ah-ha (Oh)

Ah-ha (Oh)

Ah-ha

Ah-ha

Mama, I’ll pray

Mama, I’ll pray