Mr. Brightside è stata la prima canzone registrata dai The Killers per la loro demo del 2002. La canzone è stata composta dal chitarrista Dave Keuning e il testo scritto da Brandon Flowers. È stato ri-registrato e pubblicato come singolo nel 2004. Nonostante la sua aria ottimista, la canzone affronta questioni di infedeltà, paranoia e gelosia. Ciò è dovuto al dolore di Brandon Flowers quando la sua ex ragazza lo ha tradito mentre erano insieme.

Fu un grande successo. Il brano è diventato 2 volte platino negli Stati Uniti, vendendo oltre 2 milioni di copie ed è 3 volte platino nel Regno Unito, vendendo quasi 1 milione di copie. Inoltre è rimasta per oltre 200 settimane nella Top 100 del Regno Unito, più di qualsiasi altra canzone.

Il testo di Mr. Brightside dei The Killers.

Comin’ out of my cage and I’ve been doin’ just fine

Gotta, gotta be down because I want it all

It started out with a kiss, how did it end up like this?

It was only a kiss, it was only a kiss

Now I’m falling asleep and she’s calling a cab

While he’s having a smoke and she’s taking a drag

Now they’re goin’ to bed and my stomach is sick

And it’s all in my head, but she’s touching his

Chest now

He takes off her dress now

Let me go

And I just can’t look, it’s killing me

They’re taking control

Jealousy

Turning saints into the sea

Swimming through sick lullabies

Choking on your alibi

But it’s just the price I pay

Destiny is calling me

Open up my eager eyes

‘Cause I’m Mr. Brightside

I’m comin’ out of my cage and I’ve been doin’ just fine

Gotta, gotta be down because I want it all

It started out with a kiss, how did it end up like this?

(It was only a kiss) It was only a kiss

Now I’m falling asleep and she’s calling a cab

While he’s havin’ a smoke and she’s taking a drag

Now they’re goin’ to bed and my stomach is sick

And it’s all in my head, but she’s touching his

Chest now

He takes off her dress now

Let me go

‘Cause I just can’t look, it’s killing me

They’re taking control

Jealousy

Turning saints into the sea

Swimming through sick lullabies

Choking on your alibi

But it’s just the price I pay

Destiny is calling me

Open up my eager eyes

‘Cause I’m Mr. Brightside

I never

I never

I never

I never