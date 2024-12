Egli è il Re è una canzone di Thasup e Mara Sattei, prima traccia del loro album “Casa Gospel”. A seguire testo e significato del brano.

Iddio è grandioso, egli è il re

Sulla terra e nei cieli

Con sapienza e gran potere in cuore suo

Iddio è grandioso, egli è il re

Sulla terra e nei cieli

Con sapienza e gran potere in cuore suo

Io sono qui non per casualità

Perché credere poi è la mia vita

Tutto quello che ho in me non mi cambierà

Perché lo farà Dio per l’eternità

Perché fuori dal tunnel, tutti i miei dubbi

I giorni bui e che restiamo qua

Dentro quei lussi, ordini futili

Difendiamo tutti quelli che uno ha

No, l’ha fatto proprio, l’ha fatto ripeto proprio

L’ha fatto anche quando so promosso non è solo un caso

Non puoi credere al caso, lo ship, pezzi del puzzle

Ti prendono per pazzo, prendono per pazzo

Poi quando ci parlo dentro gli lascio qualcosa

Anche un passo a volte ha cambiato la storia

Riprova a fare più di uno

Grande e meraviglioso sei

L’amore tuo è vittorioso e noi

Ogni paura fugge via perché ora è Gesù siamo liberi

Nulla ci fermerà (No), il diavolo non ci bloccherà (No)

E noi ti ringraziamo, insieme, okay, lesgo

Iddio è grandioso, egli è il re

Sulla terra e nei cieli

Con sapienza e gran potere in cuore suo

Iddio è grandioso, egli è il re

Sulla terra e nei cieli

Con sapienza e gran potere in cuore suo

É il re, è il re

É il re, è il re

É il re, forever and ever

É il re, è il re

É il re, è il re

É il re, è il re

É il re, forever and ever

É il re, è il re

É il re, è il re