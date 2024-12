Back to Back è una canzone di Thasup e Mara Sattei, quarta traccia del loro album “Casa Gospel”, pubblicato il 13 dicembre 2024. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “BACK TO BACK” DI THASUP E MARA SATTEI.

Ecco il testo della canzone “Back to Back” di Thasup e Mara Sattei.

Yeah yeah

Okay

Back to back, two step, avanti poi indietro

Clap to clap un secondo e cambia tutto

Perdo il controllo, yeah

Yeah con le mani senti, con le mani vado a tempo

Spero dentro che col tempo, questo male che mi assale la musica sconfiggerà

Bless su bless su bless su problemi che ho

Bless su bless su bless

Prendo i soldi, carico la cosa, whisky, man

E ora giralo on the road del Blues, bodybprendo tutti quei rischi man

Ma se poi ci sei tu, che mi dici “I miss you baby”

A me mi gira la testa, mentre balliamo in Texas (Yeah, yeah)

Prendo i soldi corro dentro il bar ordino il solito whisky, thanks (Yeah, yeah)

Che non so se basterà ancora una volta solo per dirti “Yes”

La testa fa parkour, quella da Roma a Paris in jet

E non si prende mai uno stop, stop

(Uno stop, uno stop, uno stop

Uno stop, uno stop, uno stop stop)

Back to back, two step, avanti poi indietro

Clap to clap un secondo e cambia tutto

Perdo il controllo, yeah

Yeah con le mani senti, con le mani vado a tempo

Spero dentro che col tempo, questo male che mi assale la musica sconfiggerà

Bless su bless su bless su problemi che ho

Bless su bless su bless

Back to back, two step, avanti poi indietro

Clap to clap un secondo e cambia tutto

Perdo il controllo

Con le mani, con le mani vado a tempo

Spero dentro che col tempo, questo male che mi assale la musica sconfiggerà

Bless su bless su bless su problemi che ho

Bless su bless su bless