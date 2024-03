Lose control è il nuovo singolo di Teddy Swims, cantautore americano, la cui musica fonde generi tra cui R&B, soul, country e pop. Dopo essersi fatto conoscere attraverso le cover sul suo canale YouTube, e la sua terza opera estesa Tough Love (2022), è diventata la sua prima musica da solista ad entrare nella Billboard 200 degli Stati Uniti. Recentemente ha conquistato il successo internazionale con il brano “Lose Control” che ha raggiunto la vetta delle classifiche musicali e ha raggiunto la top ten in tutta Europa, inclusi Stati Uniti e Regno Unito. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere traduzione, testo e significato.

Cliccando qui potete ascoltare “Lose control” di Teddy Swims.

Ecco il testo in inglese di “Lose control” di Teddy Swims.

Something’s got a hold of me lately

No, I don’t know myself anymore

Feels like the walls are all closin’ in

And the devil’s knockin’ at my door, woah

Out of my mind, how many times did I tell you

I’m no good at bein’ alone?

Yeah, it’s taken a toll on me, tryin’ my best to keep

From tearin’ the skin off my bones, don’t you know

I lose control

When you’re not next to me

I’m fallin’ apart right in front of you, can’t you see?

I lose control

When you’re not next to me, mhm

Yeah, you’re breakin’ my heart, baby

You make a mess of me

Problematic

The problem is I want your body like a fiend, like a bad habit

Bad habits hard to break when I’m with you

Yeah, I know I can do it on my own

But I want that real full-moon black magic and it takes two

Problematic

The problem is when I’m with you I’m an addict

And I need some relief, my skin and your teeth

Can’t see the forest through the trees

Got me down on my knees, darlin’, please, oh

I lose control

When you’re not next to me

I’m fallin’ apart right in front of you, can’t you see?

I lose control

When you’re not next to me (Mm-hmm)

Yeah, you’re breakin’ my heart, baby

You make a mess of me, yeah

I lose control

When you’re not here with me, mm

I’m fallin’ apart right in front of you, can’t you see?

I lose control

When you’re not here with me, mhm

Yeah, you’re breakin’ my heart, baby

You make a mess of me