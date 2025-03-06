We Hug Now di Sydney Rose è stata pubblicata il 15 febbraio 2025 e prodotta da Matt Martin. Il brano è diventato virale a livello internazionale nei primi giorni di marzo. Nel novembre 2024 la cantante ha pubblicato il suo terzo Ep, descritto così:

“Volevo fare un progetto come questo da molto tempo. A volte quando registro una canzone in studio, ho sempre desiderato che suonasse come quella che avevo registrato sul mio telefono. Ed è esattamente quello che ho fatto!!!! Tutte queste canzoni sono delle one take che ho fatto sul mio telefono (con un po’ di produzione aggiunta da parte mia!!!). Ci sono 7 canzoni!!!! 3 cover, 2 nuove canzoni e 2 canzoni preesistenti di mia mano (ma in stile voice memo!!!!)”

A seguire testo, traduzione in italiano e significato di We Hug Now.

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Leggi il testo di We Hug Now di Sydney Rose.

Leggi la traduzione in italiano di We Hug Now di Sydney Rose.

Non vedi stelle qui, ci sono solo le luci della città

Penso a dove vivi tu e a come puoi vedere l’intero cielo

A volte succede, ogni tanto vedo la luna

E penso a te

Mia madre mi convincerà e io troverò il coraggio di chiedertelo

Prenderemo un caffè a Canton e tu riderai nervosamente

Quando ci abbracceremo, perché noi non ci abbracciamo, non lo facevamo mai

Noi non lo facciamo

A volte vado a dormire

E sono ancora diciassettenne

Tu vivi ancora nella mia strada

E non sei arrabbiato con me

E in quel sogno dirò tutto quello che volevo

Che ogni giorno dopo maggio non ho trovato ciò di cui avevo bisogno

Nessuno si è mai avvicinato a te

E non penso che nessuno lo farà mai

A volte vado a dormire

E sono ancora diciassettenne

Tu vivi ancora nella mia strada

E non sei arrabbiato con me

Ho la sensazione che tu abbia avuto tutto ciò che volevi

E che non stai perdendo tempo bloccato qui come me

Per te è solo una piccola cosa che è successa

Ma per me è stata la fine del mondo

Ho la sensazione che tu abbia avuto tutto ciò che volevi

E che non stai perdendo tempo bloccato qui come me

Per te è solo una piccola cosa che è successa

Ma per me è stata la fine del mondo

Quando è successo a me

Quando è successo a me

Ho la sensazione che tu abbia avuto tutto ciò che volevi

E che non stai perdendo tempo bloccato qui come me

Per te è solo una piccola cosa che è successa

Ma per me è stata la fine del mondo