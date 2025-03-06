We Hug Now, Sydney Rose: testo, traduzione in italiano e significato della canzone
Traduzione in italiano, testo e significato di We Hug Now di Sydney Rose: il dolore di una connessione perduta e la sensazione di essere rimasta bloccata nei ricordi
We Hug Now di Sydney Rose è stata pubblicata il 15 febbraio 2025 e prodotta da Matt Martin. Il brano è diventato virale a livello internazionale nei primi giorni di marzo. Nel novembre 2024 la cantante ha pubblicato il suo terzo Ep, descritto così:
“Volevo fare un progetto come questo da molto tempo. A volte quando registro una canzone in studio, ho sempre desiderato che suonasse come quella che avevo registrato sul mio telefono. Ed è esattamente quello che ho fatto!!!! Tutte queste canzoni sono delle one take che ho fatto sul mio telefono (con un po’ di produzione aggiunta da parte mia!!!). Ci sono 7 canzoni!!!! 3 cover, 2 nuove canzoni e 2 canzoni preesistenti di mia mano (ma in stile voice memo!!!!)”
A seguire testo, traduzione in italiano e significato di We Hug Now.
CLICCA QUI PER ASCOLTARE “WE HUG NOW” DI SYDNEY ROSE.
Il testo di We Hug Now di Sydney Rose
Leggi il testo di We Hug Now di Sydney Rose.
You don’t see stars here, they’re just city lights
I think back to where you live and how you can see the entire sky
It’s occasional, sometimes I’ll see the moon
And I’ll think of you
My mom will convince me and I’ll get the courage to ask
We will get coffee in Canton and you’ll nervously laugh
When we hug, ‘cause we don’t hug, we never used to do that
We don’t do that
Sometimes I go to sleep
And I’m still seventeen
You still live down my street
You’re not mad at me
And in that dream I will say everything I wanted
That evеry day after May, I haven’t found what I needed
No onе has come close to you
And I don’t think anyone will
Sometimes I go to sleep
And I’m still seventeen
You still live down my street
You’re not mad at me
I have a feeling you got everything you wanted
And you’re not wastin’ time stuck here like me
You’re just thinkin’ it’s a small thing that happened
The world ended when it happened to me
I have a feeling you got everything you wanted
And you’re not wastin’ time stuck here like me
You’re just thinkin’ it’s a small thing that happened
The world ended when it happened to me
When it happened to me
When it happened to me
I have a feeling you got everything you wanted
And you’re not wastin’ time stuck here like me
You’re just thinkin’ it’s a small thing that happened
The world ended when it happened to me
We Hug Now di Sydney Rose, la traduzione in italiano
Leggi la traduzione in italiano di We Hug Now di Sydney Rose.
Non vedi stelle qui, ci sono solo le luci della città
Penso a dove vivi tu e a come puoi vedere l’intero cielo
A volte succede, ogni tanto vedo la luna
E penso a te
Mia madre mi convincerà e io troverò il coraggio di chiedertelo
Prenderemo un caffè a Canton e tu riderai nervosamente
Quando ci abbracceremo, perché noi non ci abbracciamo, non lo facevamo mai
Noi non lo facciamo
A volte vado a dormire
E sono ancora diciassettenne
Tu vivi ancora nella mia strada
E non sei arrabbiato con me
E in quel sogno dirò tutto quello che volevo
Che ogni giorno dopo maggio non ho trovato ciò di cui avevo bisogno
Nessuno si è mai avvicinato a te
E non penso che nessuno lo farà mai
A volte vado a dormire
E sono ancora diciassettenne
Tu vivi ancora nella mia strada
E non sei arrabbiato con me
Ho la sensazione che tu abbia avuto tutto ciò che volevi
E che non stai perdendo tempo bloccato qui come me
Per te è solo una piccola cosa che è successa
Ma per me è stata la fine del mondo
Ho la sensazione che tu abbia avuto tutto ciò che volevi
E che non stai perdendo tempo bloccato qui come me
Per te è solo una piccola cosa che è successa
Ma per me è stata la fine del mondo
Quando è successo a me
Quando è successo a me
Ho la sensazione che tu abbia avuto tutto ciò che volevi
E che non stai perdendo tempo bloccato qui come me
Per te è solo una piccola cosa che è successa
Ma per me è stata la fine del mondo
Il significato della canzone We Hug Now di Sydney Rose
Nel brano “We Hug Now”, Sydney Rose canta il dolore di una connessione perduta e la sensazione di essere rimasta bloccata nei ricordi, mentre l’altra persona sembra aver voltato pagina senza difficoltà.
Si ritrova a ripensare a quei momenti, a immaginare di essere ancora diciassettenne, quando l’altra persona viveva vicino a lei e le cose sembravano più semplici. Nel sogno, finalmente riesce a dire ciò che non ha mai avuto il coraggio di confessare: che da quel maggio in poi, nessuno è mai stato come quella persona e probabilmente mai lo sarà.
Mentre lei si sente intrappolata nel passato, ha la sensazione che l’altra persona abbia ottenuto tutto ciò che voleva e non perda tempo a rimuginare su quello che è successo. Per l’ex è stato solo un piccolo evento, mentre per lei è stato devastante, come “la fine del mondo”.
Il brano racconta il dolore del rimpianto, della nostalgia e della consapevolezza che alcuni legami importanti svaniscono senza possibilità di ritorno.