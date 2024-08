È disponibile in digitale e in radio il nuovo singolo degli Swedish House Mafia, “Finally”, in collaborazione con la star internazionale Alicia Keys.

L’iconico supergruppo elettronico multiplatino Swedish House Mafia e la cantautrice, musicista e produttrice Alicia Keys, vincitrice di 16 GRAMMY Awards, si sono uniti per pubblicare una versione rivisitata del classico senza tempo dei Kings of Tomorrow “Finally”. Il remake è stato realizzato per la prima volta circa 2 anni fa e da allora ha riscosso interesse in tutto il mondo ogni volta che gli Swedish House Mafia l’hanno suonato dal vivo. “Finally”, che sta già ricevendo il consenso dei fan che hanno avuto modo di ascoltare un’anteprima nei giorni scorsi, combina ritmi energici, caratteristica del sound degli Swedish House Mafia, con l’inconfondibile vocalità R&B di Alicia Keys.

A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo, traduzione in italiano e significato.

Clicca qui per ascoltare “Finally” su YouTube.

Ecco il testo di “Finally”.

Time marches on never ending

Time keeps its own time

Here we stand at beginning

And then goes passing us by

And I, I, I can dream for us all

Now I won’t make the same mistakes

Time and time again

(Watching and wondering about you)

(‘Bout you, ‘bout you)

(Watching and wondering about you)

(‘Bout you, ‘bout you)

(Watching and wondering about you)

(‘Bout you, ‘bout you)

Watching and wondering about you

Watching and wondering about you

(‘Bout you, ‘bout you, ‘bout you)

(‘Bout you, ‘bout you, ‘bout you)

Watching and wondering about you

Time marches on, never ending

Time keeps its own time

Time now have no fear of my fears

And no more tears to cry

And morning, morning

Morning won’t ever be thе same

Now I won’t make the samе mistakes

Time and time again

Time and time again

Time and time again

Time and time again

(‘Bout you, ‘bout you, ‘bout you)

(Watching and wondering about you)

(‘Bout you, ‘bout you)

Watching and wondering about you

Watching and wondering about you

(‘Bout you, ‘bout you)

Watching and wondering about you

(‘Bout you, ‘bout you)

Watching and wondering about you

(Watching and wondering about you)