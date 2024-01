Universo è una canzone di Subsonica presente nel loro nuovo disco, Realtà aumentata. L’album è stato anticipato dai singoli “Pugno di Sabbia”, “Mattino di Luce” e “Adagio”, quest’ultimo parte della colonna sonora originale – scritta e composta dalla band – dell’omonimo film di Stefano Sollima, uscito nelle sale il 14 dicembre e presentato all’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove il gruppo è stato insignito del Premio speciale Soundtrack Stars Awards.

“Realtà aumentata” è un album di undici canzoni scritte nell’arco del 2023, che hanno assorbito molta realtà nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Una realtà i cui effetti, nel corso degli ultimi anni, sono aumentati in modo tangibile. Una realtà che ci ha chiusi in casa per mesi rivelando tutte le fragilità di un presente globalizzato, che ci espone ad effetti climatici estremi, che è tornata a sconvolgerci con le guerre e che bussa ai nostri confini con un quotidiano carico di miseria, speranza e disperazione. Una “realtà aumentata” alla quale, paradossalmente, abbiamo iniziato a rispondere con crescente dispercezione tra negazionismi, letture distorte, fughe virtuali e carenza di umanità. Questa “realtà aumentata” sembrerebbe spingerci verso un isolamento individuale e individualista, anziché suggerire azioni e risposte collettive, le uniche in grado di proteggerci da quando abitiamo questo pianeta.

Le canzoni del disco zoomano tra pixel di quotidianità e visioni cosmiche, tra energie luminose e penombre, tra presente e futuro, viaggiando sempre su un binario ritmico avvolgente.

Il testo di Universo

Foreste e

Profondità

Satelliti

Gli oceani

E dall’alto noi

Sotto strati d’atmosfera Chissà se mai

Se prima o poi

Nel brulicare della gente

Se incontrerai

La pace che

La vita ti ha negato sempre

Se finirà

La guerra in te

Il freddo attrito con il mondo

Se capirai

Che il mio mio universo oggi sei tu Galassie e

Immensità

In formicai

I crepuscoli

Visti da qui

Dalla punta del tuo cuore Chissà se mai

Se prima o poi

Nel brulicare della gente

Se incontrеrai

La pace che

Negli occhi hai rifiutato sеmpre

Se finirà

La guerra in te

Non sarà più così importante

Se capirai

Che il mio universo oggi sei tu Nel brulicare della gente

La vita ti ha negato sempre

Freddo dito con il mondo

Che il mio universo oggi sei tu

Il significato della canzone Universo

Dando degli aggettivi sul significato della canzone, i Subsonica, in merito al brano “Universo”, hanno dichiarato:

Relazione difficile, con persona in perenne conflitto con se stessa e con il mondo / spazio infinito / microscopiche architetture della vita / lo sfrecciare della gente / tempo che sfugge / esistenza / sentimenti / invisibilità quotidiana / speranze riposte in ogni singolo gesto.

Si interroga se lei potrà mai trovare pace in se stesso in mezzo alla confusione di una realtà in cui non si rispecchia:

Chissà se mai

Se prima o poi

Nel brulicare della gente

Se incontrerai

La pace che

La vita ti ha negato sempre

Se finirà

La guerra in te

Ma se la vita non è stata semplice, lei resta l’universo per lui. Poche parole ma immense per sottolineare quanto la persona sia fondamentale e assoluta:

Nel brulicare della gente

La vita ti ha negato sempre

Freddo dito con il mondo

Che il mio universo oggi sei tu