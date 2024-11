Ma Meilleure Ennemie è un duetto inedito tra Stromae e Pomme, disponibile dal 29 novembre 2024. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo, traduzione in italiano e significato del brano, colonna sonora di Arcane League of Legends.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “MA MEILLEURE ENNEMIE” DI STROMAE E POMME.

Il testo di Ma Meilleure Ennemie

Ecco il testo originale di Ma Meilleure Ennemie di Stromae e Pomme.

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends T’es la meilleure chose qui m’est arrivée

Mais aussi la pire chose qui m’est arrivéе

Ce jour où je t’ai rencontréе, j’aurais peut-être préféré

Que ce jour ne soit jamais arrivé (Arrivé)

La pire des bénédictions

La plus belle des malédictions

De toi, j’devrais m’éloigner

Mais comme dit le dicton :

“Plutôt qu’être seul, mieux vaut être mal accompagné” Tu sais c’qu’on dit

Sois près d’tes amis les plus chers

Mais aussi

Encore plus près d’tes adversaires Mais ma meilleure ennemie, c’est toi

Fuis-moi, le pire, c’est toi et moi

Mais si tu cherches encore ma voix

Oublie-moi, le pire, c’est toi et moi

Quand il se cache juste là dans l’espace ?

C’est quelle émotion, la haine

Ou la douceur, quand j’entends ton prénom ? Je t’avais dit : “Ne regarde pas en arrière”

Le passé qui te suit te fait la guerre Mais ma meilleure ennemie, c’est toi

Fuis-moi, le pire, c’est toi et moi

Mais ma meilleure ennemie, c’est toi

Fuis-moi, le pire, c’est toi et moi Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Je t’aime, je t’attends, je t’aime, je t’attends

Ma Meilleure Ennemie, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di Ma Meilleure Ennemie di Stromae e Pomme.

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata,

Ma anche la cosa peggiore che mi sia mai successa.

Quel giorno in cui ti ho incontrata, forse avrei preferito

Che quel giorno non fosse mai arrivato (arrivato).

La peggiore delle benedizioni,

La più bella delle maledizioni.

Dovrei allontanarmi da te,

Ma, come dice il proverbio:

“Piuttosto che essere soli, meglio essere in cattiva compagnia.” Sai cosa si dice:

Tieni vicini i tuoi amici più cari,

Ma ancora più vicini i tuoi avversari. Ma la mia miglior nemica sei tu.

Scappa da me, il peggio siamo io e te.

Ma se stai ancora cercando la mia voce,

Dimenticami, il peggio siamo io e te. Perché il tuo nome mi ferisce,

Quando si nasconde lì, proprio nello spazio vuoto?

Che emozione è questa? L’odio

O la dolcezza, quando sento il tuo nome? Ti avevo detto: “Non guardare indietro,

Il passato che ti segue ti fa la guerra.” Ma la mia miglior nemica sei tu.

Scappa da me, il peggio siamo io e te.

Ma la mia miglior nemica sei tu.

Scappa da me, il peggio siamo io e te. Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Ti amo, ti aspetto, ti amo, ti aspetto

Il significato della canzone Ma Meilleure Ennemie

Il brano Ma Meilleure Ennemie esplora il paradosso di una relazione tanto intensa quanto distruttiva, dove l’amore si intreccia al dolore e all’ambivalenza. L’artista descrive questa persona come la miglior cosa che gli sia mai capitata, ma anche la peggiore: “T’es la meilleure chose qui m’est arrivée, mais aussi la pire chose qui m’est arrivée” (Sei la cosa migliore che mi sia mai successa, ma anche la peggiore). L’incontro con lei ha lasciato un segno indelebile, al punto che ammette: “Ce jour où je t’ai rencontrée, j’aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé” (Quel giorno in cui ti ho incontrata, forse avrei preferito che non fosse mai arrivato).

La relazione è definita come una “pire des bénédictions, la plus belle des malédictions” (la peggiore delle benedizioni, la più bella delle maledizioni), evidenziando quanto sia affascinante ma al tempo stesso dolorosa. Nonostante riconosca che dovrebbe allontanarsi, si aggrappa a un proverbio che giustifica il suo attaccamento: “Plutôt qu’être seul, mieux vaut être mal accompagné” (Piuttosto che essere soli, meglio essere in cattiva compagnia).

La dinamica si complica ulteriormente quando l’artista definisce questa persona come la sua “meilleure ennemie” (migliore nemica), una figura che rappresenta il meglio e il peggio, il conforto e la sofferenza. Confessa: “Fuis-moi, le pire, c’est toi et moi” (Scappa da me, il peggio siamo io e te), un’ammissione che rivela come la loro unione sia intrinsecamente dannosa.

Un punto particolarmente toccante è quando si chiede perché il nome di questa persona lo ferisca: “Pourquoi ton prénom me blesse quand il se cache juste là dans l’espace?” (Perché il tuo nome mi ferisce quando si nasconde lì, nello spazio vuoto?). Questo mostra quanto il ricordo di lei sia pervasivo, al punto di suscitare emozioni contraddittorie come odio e dolcezza: “C’est quelle émotion, la haine ou la douceur, quand j’entends ton prénom?” (Che emozione è questa? L’odio o la dolcezza, quando sento il tuo nome?).

Il testo si chiude ripetendo ossessivamente “Je t’aime, je t’attends” (Ti amo, ti aspetto), sottolineando l’incapacità di lasciar andare questa persona nonostante il caos che porta con sé. È un ritratto di un legame che, pur essendo profondamente tossico, continua a trattenere entrambe le parti in un ciclo senza fine di amore e distruzione.